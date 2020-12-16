做我女友啦！猥瑣HR見工後狂追兼WhatsApp騷擾　港女一招完美KO

「你有冇男朋友？」見工面試被HR問太私人的事情，總會感到奇怪，有網民日前發文，指有次見工時遇着該公司一名年約40歲的HR男員工，全程目不轉睛地望她，不時語帶輕佻地發問，並問及很多「私人事」，其後更以WhatsApp私下聯絡她，令樓主大感騷擾，最後上LinkedIn用一招擊退這位麻煩HR。

有網民見工時遇着一位HR男員工，其間語帶輕佻地發問很多「私人事」，其後更以WhatsApp私下聯絡她，令樓主大感騷擾（GettyImages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

Facebook專頁「辦公室日報」近日刊登一則投稿，撰文的網民指早前到上環一間公司面試，負責面見她的是一位年約40歲的男士，最初傾談過程一切正常，但該男HR全程目不轉睛望住她，「完全冇望過份CV咁滯，而且佢係托住個下巴望我同埋interview」，令她感覺奇怪和尷尬。

去到尾段，男HR突然表示「但我仲想知你多啲嘢喎」，並開始問及樓主的私人事：

+ 2 + 2 + 2

經過第一輪面試後，25歲的事主直言，「你咁樣同我interview法，我完全唔覺得nice或者風趣，我只會覺得你猥瑣咋阿叔」，亦沒有興趣再來第二輪面試，「雖然搵工好難，但我唔想同呢啲人做同事」。但她沒想到當晚就收到男HR的WhatsApp私人訊息：

由於HR一定有齊她的地址電話等個人資料，樓主希望能以和平方式趕走他，因而決使出終極一招：

樓主表示，雖然HR的談話內容沒涉及「鹹濕嘢」，面試過程中亦無任何身體接觸，但從沒有想過見工也要換來這等騷擾，「希望永遠唔會再遇到呢啲人」。不少網民看完分享都認同樓主的做法，「未返工就職場騷擾，搵鬼返咩？」，但亦有人指，樓主應直接向對方老闆投訴，「唔應該放虎歸山」。

更多見工奇事：Zoom見工下身只穿孖煙通 HR突要求「起身轉個圈」即出事

+ 3 + 3 + 3

同場加映：網民分享20個超荒謬見工面試經歷