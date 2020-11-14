夫婦失業大屋搬劏房　港媽Zoom見工孩子爆喊影響表現　結局有洋蔥

新冠肺炎（COVID-19）疫情為不少行業帶來打擊，有從事人力資源管理的網民，日前投稿至facebook專頁，分享一個應徵者的經歷，指該名港媽因從事旅遊業的丈夫失業，由大屋搬至100呎劏房，巨大經濟壓力下嘗試找工作，惟網上面試時家中孩子大哭，影響表現，不過一個原因下還是獲得聘請，亦連番表示感謝，樓主因而慨嘆「一份工，有人唔稀罕，有人視為救命草」。

有港媽因自己和丈夫失業，由大屋搬至100呎劏房，巨大經濟壓力下嘗試找工作，惟網上面試時家中孩子大哭，影響表現。（示意圖，GettyImages）

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該名任職人力資源管理的網民「R」日前在fb專頁「辦公室日報」投稿，前陣子所有面試都以Zoom視像形式進行，其中有兩名由獵頭公司介紹過來的求職者，應徵一個職業，論學歷及工作經驗都是不相伯仲，惟面試過程中，其中一名叫「Karen」的求職者卻因家庭情況而被大大扣分。

樓主描述當日網上面試情況，指一開始已聽到Karen家中傳來小朋友哭聲，「有幾段對話我係聽得好辛苦，間中又聽到把男人聲喺度氹小朋友，但明顯氹唔掂，Karen嘅表現當然亦受到影響」。由於背後聲浪太大，Karen不時回頭望向小朋友，令樓主覺得其表現不夠專業，而且背景比較凌亂，「作為HR，我承認係扣咗印象分，多少幻想到第日佢工作會唔會都係左顧右盼，好多掛慮」。

由於另一名應徵者表現平穩，順理成章獲得聘用，惟到職那日卻沒有出現，獵頭公司其後才告知她已找到另一份工，情急之下決定跟Karen進行第2次面試。樓主指該次面試Karen的情況有改善，雖然仍聽到小朋友聲，但感覺舒服一點，最後都決定聘用她，Karen的反應讓樓主心酸又感動。

按圖看她們的心酸對話▼▼▼

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Karen的說話令樓主感慚愧和難過，「每個人都有谷底，有難捱嘅日子，但係我竟然主觀地諗佢應該住緊一間正常嘅屋」，又指自己將所有人都想得太理所當然，認為Karen已經盡力將自己最好一面給人看。她又慨嘆，一份工作有人不稀罕，「有人一路做一路埋怨，但同時有人好渴求呢個機會，好有心機去做，甚至對佢哋嚟講係救命草」。

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