安徽女名諧音「生男」　遭言語暴力欲改名被拒　官方：非變更範圍

俗語有云：「唔怕生壞命，最怕改錯名」，安徽阜陽市一名女網民因名字諧音「生男」，長期受外界的言語暴力與心理壓力，欲申請改名，卻遭當局拒絕。 阜陽市政府解釋，涉事網民的姓名不在諧音違背公序良俗、含有冷僻字等變更範圍內，故不予變更。

該名女網民上月15日在人民網領導留言板留言稱，其名勝男，諧音「生男」，名字粗俗不雅、極易產生歧義。她表示，自小生活在農村，出生於重男輕女的舊時代，因名字從小遭受到同齡人嘲笑及校園欺凌，不男不女變性等傳言屢禁不止，工作時更常被混淆性別。

她指出，《中華人民共和國婦女權益保障法》提出國家保護婦女依法享有的特殊權益，禁止歧視、虐待、遺棄、殘害婦女，而自己亦不能總因名字被侮辱報警和起訴別人造成警力負擔，遂依法申請改名。

女網民欲更改名字。（微博）

她表示，根據安徽省戶政管理工作規範，明確規定若姓名或者姓名的諧音違背公序良俗，則符合申請予以變更。另外，今年修訂版中已取消18歲以上公民變更姓名嚴格審批的相關規定，即成年人變更姓名不在特別嚴格掌控，符合改名條例規定就可以變更。

惟她指出，自己向轄區派出所等相關部門遞交改名申請書，對方卻互相推諉，並透露區戶籍室人員只憑主觀臆斷認為名字符合公序良俗條例，更以全市有多個名帶男的女性沒有改名字為由拒絕申請。

阜陽市政府以女網民的姓名不在變更範圍內拒絕申請。（微博）

阜陽市政府上周三（2日）回覆稱，該市戶政管理工作規範第6章第40條的姓名變更範圍規定，申請變更姓名需符合特定條件，包括學齡前兒童；父母離婚、再婚的未成年子女；依法被收養或收養關係變更；姓名或姓名的諧音違背公序良俗；名字中含有冷僻字等。由於其姓名不在變更範圍內，故不予變更。

事件引起網民爭議，有人表示老一輩的名字都有勝男、招娣等，「好像一個女孩出生的意義就是帶來一個兒子」。有人質疑公民沒有自由改名字的權力，有網民解釋，由於事主的所在地政府規定更改姓名的條件，所以才不能改名，建議地方政府重新審定有關規定。

（綜合報道）