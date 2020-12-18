【趣一趣】角度很重要　日本鬧市驚見激薄大樓？　睇真啲原來係咁

日本建築物向來很多樣化，而且極具風格，有網民在Twitter分享，早前在鬧市內竟然見到一棟激薄大廈，而眾所周知日本不時發生地震，正當他暗暗納罕「這建築很容易折斷的吧」，卻發現原來是受視角錯位的錯覺影響，其實大樓有多層是呈三角形，因此看在某角度看來會以後為薄似一道牆。

不過，仍有不少網民表示憂心，「這不怕地震嗎？」、「欠缺的部份一定是以合體變形機器人之姿出擊中。」，更有網民分享了自己在其他地方遇到的神奇建築！