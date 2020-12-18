【趣一趣】角度很重要　日本鬧市驚見激薄大樓？　睇真啲原來係咁

撰文：向樂高
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日本建築物向來很多樣化，而且極具風格，有網民在Twitter分享，早前在鬧市內竟然見到一棟激薄大廈，而眾所周知日本不時發生地震，正當他暗暗納罕「這建築很容易折斷的吧」，卻發現原來是受視角錯位的錯覺影響，其實大樓有多層是呈三角形，因此看在某角度看來會以後為薄似一道牆。
不過，仍有不少網民表示憂心，「這不怕地震嗎？」、「欠缺的部份一定是以合體變形機器人之姿出擊中。」，更有網民分享了自己在其他地方遇到的神奇建築！
實際上原來是因為三角形的設計，因此從某個角度就會產生視覺錯覺。（twitter@miura84）
👇👇👇點擊即睇網民分享神奇建築👇👇👇
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日本有網民在Twitter分享自製的紙皮高達照片。（Twitter帳號「Tomowo_PS2」圖片）
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巴西藝術家「Tatiane Freitas」以透明的亞加力膠修復破爛的木家俬。（Instagram帳號「tatifreitas」圖片）
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日本有機迷自製巨型Switch電視櫃。（Twitter帳號「mariosfun1」圖片）
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