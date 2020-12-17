同事變冷淡說話「有骨」　偷聽經理想炒人　港女怕冇工開求教網民

疫情時期，各行各業都受衝擊，不少打工仔憂慮飯碗不保。有網民最近發帖求教，指其公司近日工作氣氛緊張，同事對她突然變得冷淡，又偷聽到經理疑似找人事部，準備支付1個月代通知金。事主自感有八成機會被解僱，問道：「咁我而家等運到同搵定工，仲有咩好做？」。

有自稱女工程師在網上發帖，慨嘆最近公司氣氛突然緊張，經理們討論「炒人」，擔心自己被「開刀」。﹙示意圖，非當事人。GettyImages/VCG﹚

下載「香港01」App，即睇城中熱話

事主在連登討論區以「哎！覺得自己有8成機會比人炒，點算…」為題發帖，稱自己為公司內唯一的女工程師，工餘時修讀電機工程學學位，最近1個月感到工作環境氣氛緊張，同事更變得冷淡和有意避開她，「仲講啲想我對號入座嘅說話刺激我」，但她一直專心工作沒有理會。

她續指，上周曾隱約聽到某經理表示要「炒人」，其後再聽到該經理悔氣地與人事部經理「密斟」，說「畀錢咪得囉」，認為公司打算支付1個月代通知金後趕走她。某天晚上，事主下班離開公司時，看到一眾經理罕有地加班工作，驚覺「唔通搞我『身後事』」，加上現時在公司，除了其中1名經理會與她閒聊及談公事外，「好似冇同人傾過任何嘢咁」，深怕自己快將被解僱。

事主表示，目前已在找其他工作，「返緊工做嘢嗰陣擔心畀人叫入房收大信封而好緊張」，亦怕在疫情期間找不到工作，過去便曾經歷1年的空白期，於是求救網民「咁我而家等運到同搵定工，仲有咩好做？」。

疫情期間，不少行業經營困難，打工仔憂慮被公司解僱後難找工作。（資料圖片）

不少網民看後安慰樓主，「咁大把工可以轉，使咩驚」、「唔轉工唔加人工呀，傻妹」、「睇開啲，要炒都阻唔到」；亦有人認為樓主杞人憂天，「為咗要炒妳，班經理開OT？」、「可能自己心理作用，我都曾經有類似經歷都係等咗好耐都無炒，專心自己工作好過」。

👇👇👇同場加映：8個老闆想解僱你的微妙跡象👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

原文：【失業】刻意架空、不再跟你閒聊 8個跡象或是老闆解僱你徵兆

👇👇👇同場加映：別踩中12星座上司地雷 頂撞獅子死硬 這星座老細認定返工要受氣👇👇👇