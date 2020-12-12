公司裁員要交名　好上司自願辭職　堅持1救3保住下屬飯碗

新冠肺炎疫情肆虐全球，各行各業都大受影響，有公司甚至要裁員節流。不過有網民近日在網上分享，一件上司主動辭職以保住下屬飯碗的好人好事，獲得網民大讚。

有網民近日在網上分享，一件上司主動辭職以保住下屬飯碗的好人好事。（GettyImages）

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facebook專頁「辦公室日報」日前刊登一篇網民投稿，指其朋友的公司裁員，每個部組須視乎人手交出2至5個人名，不同部門主管可按自己的手法處理，包括選擇沒有家室的同事，或交多1至2個年資淺的同事來填數。

而朋友的部門則要交4個人名，主管竟然決定自己要求「食肥雞餐」辭職，其人工勉強保得住3名下屬，老闆初時拒絕，唯主管指自己「等錢使」，並想休息一下，堅持用這個解決方法。

雖然主管一人救3個，還差一個人名，最終朋友都主動舉手被裁，因認為自己是「全team最後生，有信心搵到新工」，不過主管隨即幫朋友舖路，介紹新工給他，「下屬人人有工返，得阿head自己前景未明」。

網民看完帖文都大讚「絕世好上司」，更是可遇不可求，「如果見到呢啲，我諗我會當場喊出嚟」。有人亦表示公司裁員最重要是與員工有溝通，「盡量俾佢哋體面啲咁走，呢啲細節位都好重要」。

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有人裁員，亦有人繼續招聘，近日一則招聘啟事引起熱議，香港一間公司行政總裁（CEO）聘請私人助理，月薪9萬元，但網民一睇9大工作內容就嘩然，「完全唔係筍工」▼▼▼

CEO請私人助理月薪達$9萬，9大工作要求嚇親網民。（01熱話製圖）

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另外，招聘告示中還列出8項要求，包括有管家或私人助理等資歷、外表整齊及態度有禮：

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