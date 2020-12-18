幼稚園家長無視疫情逼復課　帶孩子闖關上學　一舉動令老師超無奈

本港新冠肺炎第4波疫情來勢洶洶，加上爆發上呼吸道感染個案，幼稚園及小學早前已暫停面授課堂。近日有幼稚園老師在網上抱怨，有家長堅持要孩子回校上課，甚至硬闖學校，並慫恿其他家長向校長施壓，令相關老師非常無奈，「好心你哋唔好害其他小朋友啦」。

本港新冠肺炎第4波疫情來勢洶洶，加上爆發上呼吸道感染個案，幼稚園及小學早前已暫停面授課堂。（示意圖，GettyImages）

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有幼稚園老師投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指幼稚園被要求停課期間，學校已轉用寄功課及網上課堂形式授課，但其中一名家長經常致電學校追問「返得學未？」，又隔日一次帶「流住兩行黃鼻涕嘅小朋友」來「闖關」上學，甚至要求不懂中文的外傭姐姐帶孩子回校，「專登唔聽我哋電話，以為我哋英文唔好就會妥協」。近日該名家長更慫恿數名家長，用群眾壓力企圖逼使校長復課。

該老師指出，那位小孩正是校內首位出現病徵的學生，當日見到小朋友流鼻涕，已經向家長提出帶他回家休息，怎料「點知佢愈叫愈走，仲熄埋手機」。老師唯有將該名學生隔開，但跟他共處一室的同學仍然病倒了，不禁感嘆「工作幾忙幾行唔開都好，講下公德心，好心你哋唔好害其他小朋友啦」。

帖文引起網上熱議，不少網民都批評該名家長自私，「因為無人湊就推個仔返去」，又揶揄指應該找教育局投訴而非學校，另有人表示「收錯家長嘅災害遠遠超越收錯學生，面試見家長是必須的」。

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