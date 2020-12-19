女友唔激得　被指冇音樂素養學到識四手聯彈　台男：不敢再開玩笑

情侶之間打打鬧鬧有時候是情趣，但若另一半是容易「動真格」的人，有些玩笑便應免則免。有台男日前在網上發文，表示其女友經常將他的玩笑話當真，無心一句「沒有音樂素養」，女友便報名學鋼琴，更學會與別人四手聯彈，並變成游泳好手和「水墨畫大師」，讓台男直指以後「不敢再用『妳不會』、『妳不行』、『妳沒有』等類似的話跟她開玩笑了」。

有台男稱其女友學習能力極強，經常覺得他的玩笑話是在貶低自己，便花時間學習多項技能，包括彈鋼琴和畫水墨畫等。（《Page Turner》劇照）

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該台男在Dcard討論區發文，表示女朋友性格不服輸，而且學習能力極高，過去曾指女友不會游泳，結果對方不但學會背泳、蛙式、蝶式和自由式，更考獲救生員執照；曾開玩笑說沒有音樂素養，女友又去學習鋼琴，最後能夠與別人一起四手聯彈《威廉泰爾序曲》。

台男表示，過去有次參加畫展，會場展出許多水墨畫作品，他與女友都看不懂，其間他拋下一句，「妳不懂水墨畫，我也不懂，我看現場所有人都看不出個所以然」；本以為只是閒話家常，但女友後來學習畫水墨畫，「學到直接拷貝齊白石的《六蝦圖》」。

被指不懂游泳，台男的女友最後不但學會游泳4式，更考到救生員執照。（《豪苟的愛》劇照）.

兩人至今已交往6年，樓主表示，「我不敢再用『妳不會』、『妳不行』、『妳沒有』等類似的話跟她開玩笑了」，否則對方總覺得被貶低，然後花時間「學到可以打臉的程度」；他又指，「還是我應該笑她不會投資理財發家致富？」。

網民看完帖文亦形容樓主女友是天才，留言指「笑她不敢分手啊」、「建議你笑她不敢跟你結婚」，又提醒樓主好好裝備自己，否則很快會被女友看不起，「你現在該想的是，再不提升自己，遲早會有更優秀的男人把她追跑了吧」、「真的很厲害，你自己應該也要提升不然配不上人家」。

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