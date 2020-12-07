指中招病人稱識袁國勇范鴻齡要求多　前線醫護無奈：咁你打畀佢啦

新冠肺炎疫情第4波來勢洶洶，當中跳舞群組已有逾百宗感染個案，成為疫情爆發以來最大群組。面對不斷增加的確診個案數字，前線醫護工作壓力日增，有人就於網上群組抱怨，表示近日部份確診者為有錢人，不時在病房內自稱與政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇及醫管局主席范鴻齡認識，並提出不同要求，令醫護不禁無奈大呻：「咁你直接打畀佢啦！我呢啲基層市民、前線員工話唔到事㗎！」

有醫護投稿抱怨，指部分中招病人自稱認識醫管局高層及醫學權威，提出不同要求，令一眾同事相當無奈。圖為示意圖，非當事人。（資料圖片）

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有疑為Dirty Team醫護日前投稿至facebook專頁「HA Secrets」，表示近日大批確診者中，有不少為別人眼中的「有錢人」。雖然醫護照顧時一視同仁，惟有部份病人常常自稱與醫管局主席范鴻齡認識，又要求與政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇討論病情，向醫護提出不同要求，令投稿者大呻「好X煩」：「大佬呀，咁你直接打畀佢啦！我呢啲基層市民、前線員工話唔到事㗎！你難為我都冇用㗎！」

前線醫護面對疫情辛苦又大壓力。（示意圖，非當事人）

帖文短短幾句引來大批網民共鳴，有醫護直指遇過類似情況，指「有patients都話同董建華好熟」、「我真係當面咁同佢哋講：『不如你親自話聲畀佢哋知啦』」。

亦有網民諷刺表示，一眾有錢病人既然認識權威醫生，早應在參與高危活動前詢問對方意見，而非入院後「先話要打畀人」，「范鴻齡無叫你唔好跳舞咩？咁唔夠朋友呀」、「去跳舞嗰陣又唔問下袁國勇先？」、「同袁國勇傾完唔會快啲好返」。

同場加映：網上流傳於本月14日上載的短片，標題列明「君好標哥好友11月之星生日會大跳扭腰舞」，片段顯示，涉事宴會廳本月曾舉行生日舞會，數十名男女盛裝出席，於「舞池」勁歌熱舞，大部份人無戴上口罩、表現親暱，有人更向鏡頭送上飛吻。宴會廳於場地熒幕作「溫馨提示」，提醒在場人士於非進食時佩戴口罩。

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同場加映：10句爆笑對白KO唔戴口罩人士。