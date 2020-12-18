輝瑞疫苗 | 81歲「磁力王」成英國首批接種人士　竟被網民批評？

【伊恩麥基倫 / 疫苗 / 輝瑞 / 新冠肺炎】曾扮演《魔戒》甘道夫及《X-Men》磁力王的81歲英國著名男演員伊恩麥基倫爵士（Sir Ian McKellen），日前成為英國首批接種輝瑞藥廠新冠肺炎疫苗的人士，不但盛讚NHS（英國國民保健服務）及呼籲所有人都接種，更形容疫苗是「朋友」。不過，帖文意外引起爭議，有英國網民批評當局利用名人「做Show」釋除公眾疑慮，更有網民指家人一樣高齡，但卻沒有分派到疫苗，質疑名人有特別待遇。

81歲英國著名男演員Ian McKellen（伊恩麥基倫）日前接種輝瑞疫苗。（「NHS」Twitter圖片）

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英國監管機構月初授權輝瑞及BioNTech 合作研發的疫苗可緊急投入使用。NHS發出新聞稿，稱目前優先向80歲以上市民、醫護人員及住在療養院的人接種疫苗，現年81歲的McKellen屬「合格人群」，介紹輝瑞疫苗的原理是「教免疫系統如何防禦對自身的攻擊」，期望接種計劃可挽救成千上萬人命。

81歲英國著名男演員Ian McKellen（伊恩麥基倫）日前接種輝瑞疫苗。（「NHS」Twitter圖片）

McKellen日前在倫敦倫敦瑪麗王后大學醫院（Queen Mary University Hospital）接種疫苗，表現得非常興奮，「我很幸福有得打疫苗」、「這是特別的一天」。他受訪時稱，有些人能像他一種年長，是因為以往都接種過各種疫苗，接種疫苗不僅是為了自己，更是為了他人。McKellen又大讚接種起來很方便，只需要聯絡NHS，會豪不猶疑地建議大家接種。

他提到不少民眾提到疫苗時，總是覺得疫苗有侵入性的，像一種武器，似是有危險性，「但它不是，它是朋友」。從發布片段所見，McKellen坐下一會，讓護士針一拮手臂就完事，前後不到幾秒，McKellen攤開雙手表示過程很快，一點都不痛沒什麼大不了，還和醫護士員碰手肘致意。

過程逐格睇：

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輝瑞疫苗要分兩次接種，打完第一針後，要等21天再接種另一針。McKellen笑言他下次接種另一劑時，希望可以忘記社交限制和醫護人員來個擁抱，但不知當局會不會容許，打趣道雖然自己的年紀比NHS還大一點，但他還是小孩子時，根本不知道什麼叫良好醫療系統。

McKellen率先接種疫苗引起網民關注，NHS也在Twitter分享照片，鼓勵民眾接種，有網民恭喜他接種成功，很快有留言笑稱：「上次他注射疫苗時，他失去了超能力」、「我睇字都聽到甘道夫的聲音」、「這是抗變種疫苗，不要打呀」。

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然而事件引來網民熱議，質疑疫苗沒有經過足夠測試，批評政府刻意讓名人高調打疫苗，緩和民眾對疫苗的憂慮。有不少人就揶揄「NHS現在又不給任何60歲以下的人接種，你鼓勵又有什麼用呢？」、「當你推薦一款東西時，通常是你有機會用到的時候」。

甚至有網民批評當局做做法不公，對名人有特別待遇，因為自己父親亦年屆八旬，但查詢接種疫苗時，被告知未有足夠儲備。另一網民稱：「所有名人都優先接種疫苗做公關表演，我83歲父親原本有預約，但去到被告知沒有足夠疫苗，又被取消了」，表示早早預約接種一樣無得打。

（綜合）

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