流感疫苗｜資助、免費接種計劃參加資格、診所名單、副作用一文看

【流感疫苗2020／診所／資助計劃／免費／噴鼻式流感疫苗／價錢／反應副作用】香港爆發新冠肺炎第4波疫情，近日更有1名同時感染了甲型流感的38歲男確診者病逝，是本港最年輕死者，事件引起巿民關注，令「流感疫苗」搜尋熱度急升。其實現時政府分別設有資助、免費流感疫苗接種計劃，讓合資格人士接種。究竟哪些人士合資格？要帶備什麼文件？流感針又有什麼副作用？哪類人不宜接種？本文一一解答。

政府推出多項流感疫苗接種計劃。（資料圖片）

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本文會一次整合流感疫苗資助計劃、免費接種流感疫苗及免費接種噴鼻式流感疫苗詳情。

流感疫苗資助計劃 6類人合資格

「疫苗資助計劃」是透過私家醫生參與為合資格香港居民提供資助接種季節性流感疫苗計劃。6類合資格人士可到參與計劃的私家醫生診所，接種獲資助的流感疫苗，每劑疫苗資助額240元；扣除資助後，醫生可能會額外收取費用。

6類合資格人士＋所需文件如下▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

參與計劃的醫生會在診所入口附近張貼「疫苗資助計劃」標誌，並於診所內張貼顯示收費價格海報。參與計劃診所名單如下：

港島區▼▼▼

+ 35 + 35 + 35

九龍區▼▼▼

+ 84 + 84 + 84

新界區▼▼▼

+ 95 + 95 + 95

更多詳情：流感疫苗資助計劃2020｜6類人有份！診所名單、5大副作用一文看清

政府防疫注射計劃 8類人免費

除了資助計劃，政府防疫注射計劃亦正展開，8類合資格人士可免費接種流感疫苗，以應對冬季流感季節。

8類合資格人士＋接種疫苗地方▼▼▼

+ 33 + 33 + 33

所需文件▼▼▼

更多詳情：政府防疫注射計劃今展開｜流感疫苗8類人免費 5大副作用一文看清

流感疫苗有什麼副作用？有幾類人不宜接種！

流感固然要好好防範，但打流感針前可先看看流感疫苗或會出現的副作用，再決定是否接種。另外，原來有幾類人不宜接種，或接種流感疫苗時要特別小心！

流感疫苗5大副作用＋不宜接種人士▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

雖然接種流感疫苗與以上不良情況未必一定有因果關係，惟若持續發燒或不適沒有減退，應諮詢醫生；如出現罕見和嚴重症狀，如蕁麻疹、唇或舌腫脹和呼吸困難，需要緊急治療。

不想打針？4類人可免費接種噴鼻式流感疫苗

如果不想以打針方式接種流感疫苗，亦可選擇噴鼻式流感疫苗。衛生署已向參與「疫苗資助計劃」的私家醫生分配減活噴鼻式流感疫苗，2歲至49歲而且屬於下列「疫苗資助計劃」群組的香港居民，均符合資格免費接種。

以下4類人合資格免費接種＋減活流感疫苗須知▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

提供免費接種噴鼻式流感疫苗診所名單

香港島▼▼▼

九龍▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

新界▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

3大副作用、禁忌症＋3類人不宜接種

不過接種前要留意，事關減活流感疫苗也有一些副作用，而且有3類人不宜接種，詳情可看以下圖片。

減活流感疫苗副作用＋3類人不宜接種▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

更多詳情：噴鼻式流感疫苗｜4類人可免費接種！診所名單、3大副作用一文看清

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+ 25 + 25 + 25

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+ 14 + 14 + 14

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