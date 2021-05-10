【心理測驗】無緣無故感失落？　4種失眠原因透視孤單程度

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-05-10 23:00

即使身邊有許多朋友，但還是會不自覺感到孤獨？以下有心理測驗，不妨測試一下自己內心的孤單程度有多高。

有時會無緣無故感到失落，可能是與塵封收藏已久的心事有關。（電影《原諒他77次》劇照）

👇👇👇問題：午夜後外面有許多吵雜聲讓人無法入睡，你認為噪音來源是？👇👇👇

A.汽車引擎聲

B.講電話聲

C.嬰兒哭聲

D.救護車警嗚聲

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+ 5 + 5 + 5

同場加映：心理測驗│8種咖啡口味透視個性

咖啡口味在某程度上反映性格。（電影《等一個人咖啡》劇照）

👇👇👇問題：你喜歡以下哪種咖啡口味？👇👇👇

1.黑咖啡／齋啡

2.即溶咖啡

3.虹吸式咖啡

4.濃縮咖啡

5.鮮奶咖啡

6.泡沫咖啡

7.即磨咖啡

8.低咖啡因咖啡

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同場加映：心理測驗│食番薯方式透視優點缺點

👇👇👇以下哪種是你平日吃番薯的方式？👇👇👇

哪種是你平日吃番薯的方式？（網上圖片）

1.連皮吃

2.剝一半皮吃

3.邊剝皮邊吃

4.切成一口大小吃

5.垂直切成兩半

6.剝除所有外皮才吃

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同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況

👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇

1.把杯耳放在手指之間

2.輕握杯耳，尾指靠下

3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體

4.手掌握杯耳另一側

5.只用手指握住杯耳

6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端

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