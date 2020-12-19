台壽星仔食微波撈麵孤單慶生　引出無數P圖大神幫手變米芝蓮大餐

出社會後交友圈越來越小，台灣一名壽星因為沒人幫忙慶生，加上自己一個人吃著便利店買來的微波牛肉乾拌麵，越想越孤單，所以發文希望網友幫他的晚餐P圖，營造成生日大餐。而網友也暖心助陣，貼出各自的完成品，為他加油打氣。

台灣一名網友17日在PTT發文，祝賀自己過生日，並感嘆出社會越久，朋友圈漸漸消失，做什麼事都沒有動力。他也說，今年生日都沒人陪，打開手機看到爸媽傳訊息祝賀，而他的生日餐仍只有自己買的超商微波牛肉拌麵，想想有點感傷，希望眾網友幫他P圖變成大餐，「看起來精緻、有人陪吃更好」。

眾網友也沒有辜負他，除了幫他把乾麵加上知名潮牌「Supreme」標籤外；還有人用超大盤子幫他裝，營造高級法式料理感；也有人為他P上幾名朋友，看起來比較不孤單……

點擊放大瀏覽原文及網友超有愛的創意作品👇👇👇

+ 26 + 26 + 26

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

大家也暖心祝他生日快樂，鼓勵他找點事情做，讓自己忙起來，充實生活；也有網友推薦給他店名為「一個人」的餐廳，希望他到外面走走，不要窩在家。

延伸閱讀：眾女星活動P圖前後照曝光 郭采潔黑眼圈眼袋浮現楊冪老態明顯（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 18 + 18 + 18

延伸閱讀：

日男送修手錶卻收到一塊餅乾？ 曝鐘錶行「職人精神」

驚！肥皂半夜被老鼠拖到角落「享用」 網見笑歪：天然ㄟ尚好

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】