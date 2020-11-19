日本超神準生日日期測驗　從邊日出世知你本性　有種人注定做王者

每周的快樂源泉《月曜夜未央》又出排行榜了，這次是根據生日來判斷人的性格排行榜。這個主題特別吸引報姐，想對應下自己的出生日期到底看準不準。

日綜藝爆紅測驗 從出生日期判斷你的內心有幾強大（點擊睇結果分析）👇👇👇

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其實《月曜》之前還做過心理測試也一度在日推上特別火，名叫「8色心理測驗」。用顏色知道你內心的慾望以及渴求的事物，原本松子還覺得只看8色就看得出來簡直就是騙人，結果一公佈測試結果連他自己都嚇到了。「8色心理測驗」也不是信口胡說，是採用了沖繩地區一直沿用至今的琉球風水。

從下圖八種顏色中選出你最在意的一種，不是最喜歡，而是第一直覺最引起你注意的顏色（點圖開始測試）▼▼▼

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以上關於生日所對應的性格與顏色的心理測試有準到你嗎？歡迎在評論區和我們一起分享哦！

【延伸閱讀】心理測驗｜你會點畫呢幅畫？答案反映你係邊類型嘅天才（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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