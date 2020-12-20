潔癖刑警查案太衛生　仲抹走死者血書　日本搞笑廣告原來賣呢樣

新冠肺炎仍然肆虐，提高全球衛生意識，市民洗手20秒，出入都帶酒精噴霧，可謂達到潔癖程度，但一山還有一山高，日本一則搞笑廣告以潔癖刑警為主角，他連兇案現場都會過份保持衛生，見到死者臨死前用鮮血寫兇手名字，都要抹走血迹，引發連串笑彈。

潔癖刑警攻堅進入案發現場單位，都會用毛巾抹乾淨門柄才肯開門。（影片截圖）

YouTube頻道「廣告裁判」定期上載不同類型廣告，日前就上載一則日本廣告，潔癖刑警即使攻堅進入單位，都要用毛巾抹門柄才肯開門，調查期間不忘出動衣物滾輪擦乾淨自己白色襯衫，又開槍嘗試射殺蟑螂，即使死者臨死前用血寫出兇手名字，都被潔癖刑警一句「髒死了」抹走血迹，剛好擦走兇手姓名。

潔癖行為引來同袍不滿，潔癖刑警突然發現襯衫手肘位置沾上血迹，反過來批評受到對方連累所致，質問如何作出賠償。鏡頭一轉，兇手在現場出現，和眾警持槍對峙，兇手向眾警開了一槍，打中潔癖刑警，鮮血令到其白色襯衫染紅，引來潔癖刑警大罵弄髒襯衫。到最後，廣告的主角終於出現，因潔癖刑警沒有時間洗衫及前往洗衣店，唯有立即致電網絡洗衣公司，由職員接收髒衣清洗，結局令人驚喜。

【本文已獲YouTube頻道「廣告裁判」授權】