台女被男友要求穿性感漢堡內衣　嬲爆想反面　網民：他是漢堡神偷

換上誘人內衣是夫妻情侶之間的情趣，不過一名台女分享指，男友想她穿的指定款式令她傻眼之餘更火冒三丈！台女說男友是漢堡控，每天都必定要吃一餐，心血來潮竟然想她穿上一套漢堡主題的內衣，令台女無法接受，於是請求網民提供意見，結果反而令網民爆笑。 原來這套漢堡內衣其實由外國設計師製作，更有不少人下單購買，穿上後在社交媒體「打卡」。這套漢堡內衣在設計師官方網站有售，每套叫價279美元（約2163港元），價錢至連同送到香港的運費。

台女男友愛吃漢堡，更竟然想到要女友穿起漢堡內衣！（GettyImages）

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台女在Dcard討論區上以「漢堡控男友說想看我穿漢堡內衣」為題發文，指漢堡控的男友近日竟然有了一個奇怪的想法：【點擊下圖閱讀內容▼ ▼ ▼】

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台女最後發覺很多網民都覺得漢堡內衣很好笑，令自己的怒氣開始慢慢消了下來，「不過，我打死都不會穿啦」。她又指已經和男友溝通好，「會穿其他比較正常的」。

該套漢堡內衣其實名為「Sexy Burger Lingerie」，由新西蘭時裝設計Estelle Peacock製作。她平時會接照客人提出的要求及想法，度身訂造各種衣服，包括禮服或是婚紗，而這套漢堡內衣就是她的作品之一。在設計師的網站上可以直接購買這套漢堡內衣，每套售價279美元而且包運費，預計將於明年1月中出貨。

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