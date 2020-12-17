Pornhub大刪片男友竟說「愛看真正強暴片」　台女：應否分手？

Pornhub一夜之間刪除過千萬條短片，當中內容包括性侵或兒童色情，日後亦只准經驗證的用戶上載內容。有台女在討論區上分享，指男友表示「男生就是喜歡看真正的強暴片」，但亦發現網上有不少類似的想法，因此猶豫是否應該分手。不少網民，包括男性都留言指看到片中少女反抗哭喊已經看不下去，不能理解其男友的想法，亦有人表示這類影片即使沒有犯法都等同是加害者，所以不應觀看。

知名成人網站「Pornhub」捲入兒童性侵及偷拍影片風波，官方一夜間刪除全部由未經驗證的帳戶所上載的影片，網站只允許經驗證的內容合作夥伴上載影片及內容。（Pornhub網頁截圖）

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台女在Dcard討論區上以「我男友喜歡看真實強暴片」為題發文，指自己平時都有看Pornhub，亦認同連署要求Pornhub下架不當內容，「只是我男友很憤慨的說，男生就是喜歡看真正的強暴片」，而且更看到不少人留言與男友有類似想法。台女猶豫，「請問我該勸導他還是分手呢？」。

台女又表示，自己很難接受男友「把自己的性慾看得比別人的生命還要重要」，估計就算向男友坦白想法亦只會被罵「不懂男生」之類的說話。不過她又矛盾地指，自己很喜歡男友，不想因為興趣問題分手，畢竟在網上看強暴片的人沒有被告上法庭，最重要是可以分清楚性慾及暴力的界線，只要有同理心，不助長犯罪就可以了。

台女表示男友會上Pornub尋找「真實性侵」片，猶豫是否應該分手。（Getty Images）

帖文引來網民熱烈回應，不少人直接批評男友及台女的想法都有問題，例如片段本身都會使人不安，即使看片段的人沒觸犯到法律條文，但也已經是加害片中女生的其中一員及拍片者的共犯：【點擊下圖放大閱讀網民留言▼ ▼ ▼】

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夜闌人靜看小電影，台女打開Pornhub見到的卻是法師。（Dcard／Pornhub截圖）