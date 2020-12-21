2020台灣10大爆紅潮語　時間管理大師排第六　咩噗原來出自周興哲

2020年就快要過完了，回顧這一整年，各種大大小小的事件透過社群媒體的傳播，引起網友熱烈討論，進而衍伸出相關的爆紅潮語，並成為許多人的日常語言。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，在2020年裡，台灣PTT、Dcard、Facebook上有哪些最常被網友討論的流行語，來看看你懂幾個、有沒有跟上流行？