2020台灣10大爆紅潮語　時間管理大師排第六　咩噗原來出自周興哲

最後更新日期：
2020年就快要過完了，回顧這一整年，各種大大小小的事件透過社群媒體的傳播，引起網友熱烈討論，進而衍伸出相關的爆紅潮語，並成為許多人的日常語言。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，在2020年裡，台灣PTT、Dcard、Facebook上有哪些最常被網友討論的流行語，來看看你懂幾個、有沒有跟上流行？
↓↓↓時間管理大師都只喺排第六！？ 點開閱讀精選十大2020年台灣爆紅潮語↓↓↓
+14
+14
+14
相關圖輯：Google2020｜10大搜尋字：壞過凱婷、見字飲水 其他潮語識唔識？（點圖放大↓↓↓）
+6
+6
+6
相關圖輯：你不知道的10個Dating英文潮語 Zombie-ing唔係解「喪屍」？（點圖放大↓↓↓）
+15
+15
+15
【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）
分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年12月17日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2020年流行語』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
延伸閱讀：
《我的婆婆》拿第二！2020年度20大精彩台劇 網路最紅冠軍出爐
【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】