捱夜照顧幼嬰　無力佈置聖誕裝飾　百貨公司廣告講中新手爸媽心聲

聖誕節除了要為小朋友準備好禮物外，更要在家中擺放聖誕樹等裝飾，才會有節日氣氛，但如果尚在襁褓之年的小朋友漏夜哭泣，新手父母就要捱夜照顧，根本無力佈置住所，但無須擔心，聖誕小精靈「幫緊你幫緊你」。

一對夫婦照顧正在哭泣的幼嬰，沒有多餘時間及精力佈置住所。（影片截圖）

YouTube頻道「廣告裁判」不時上載有趣廣告，最近介紹瑞士一則聖誕動畫廣告，儼如默劇，每個角色無須說話，單憑動作及表情表達意思，片頭有3隻聖誕小精靈逐家逐戶檢查，見到對方家中有聖誕禮物及裝飾，就代表過關。

但精靈們去到其中一間屋時，發現對方家中大廳漆黑一片，擺設和平時沒有分別，完全沒有聖誕氣氛，於是扮演「特務」潛入對方寓所，再發現所有聖誕裝飾放在各個紙盒內，但尚未取出來，精靈們追根究底展開調查，原來這對夫婦照顧正在哭泣的幼嬰，相信新手父母捱夜照顧子女，沒有多餘時間及精力佈置住所，正當他們打算上前幫手時，被他們的寵物鶴趕走。

雖然「好心着雷劈」，不過精靈們沒有放棄，反而心生一計，前往一間百貨公司取走聖誕裝飾，並再度潛入對方寓所偷偷佈置，正當天光時，幼嬰終於休息，該對夫婦疲倦走出大廳，發現擺放聖誕樹、燈飾及禮物，兩人大感驚訝，精靈們亦以德報怨，為寵物鶴準備一份聖誕禮物。

經過一晚勞碌，3隻小精靈和該對夫婦一樣感到疲倦，呼呼欲睡，由冰釋前嫌的寵物鶴展開雙翼飛翔送走。

至於廣告其實是賣什麼，在片尾才揭撓，他們在半空中經過該間百貨公司，明顯是百貨公司的廣告，並用瑞士文寫上「一同慶祝神奇的聖誕節」。

本文已獲YouTube頻道「廣告裁判」授權。