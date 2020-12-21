素食網紅教5個被忽略環保小細節　有一招聖誕節送禮最啱用

現時社會充斥着很多一次性的用品，如口罩、外賣餐具等，製造大量垃圾影響生態環境。以提倡素食及環保的YouTube頻道「找蔬食Traveggo」就指出，只要留意生活上一些簡單步驟，歸納出以下5個環保細節位，便可以減少浪費，節日送禮都適用！

不要用快餐店在托盤上的一次性用品，如紙巾、醬料包，還有塑膠餐具及飲管等。（影片截圖）

一.實體用餐

網上購物要求不要商家的名片或宣傳單張。（影片截圖）

第1步：點餐

事先表明自備容器或使用耐用餐具

在某些連鎖咖啡店，如不在開始時表明自備咖啡杯，當揀選了飲品後，店員便會立即拿起紙杯寫上顧客名字。

第2步：結帳

盡量改用電子方式繳費，便可減少用紙。（影片截圖）

不用印帳單

結帳前先要講明要電子發票，因為如果當店員說出總共消費多少錢後，才說要電子發票，通常都會太遲。

第3步：取餐

一次性用品不要拿

很多快餐店都習慣在托盤上放上非常多一次性用品，如紙巾、醬料包，還有塑膠餐具及飲管等，所以在取餐時要表明不需要，只拿走餐盒便好了，讓這些物品留給下一位顧客。

二.網上購物

1.盡量選擇面交或自取

2.在備註欄寫下盡量減少包裝，不需要名片

3.在收到包裹後，那些包材跟紙箱都是可以回收再利用，轉送給身邊做網拍的朋友，或送到徵求包材的團體。

外遊住酒店不要使用酒店提供的拖鞋或一次性的梳洗用品。（影片截圖）

三.帳單電子化

每月要繳付的帳單不少，有手機費、信用咭、水電費等，現在手機時代，將帳單或繳費通知以電子檔方式傳來，一年算下來可以減少非常多的紙本垃圾。

向名片及傳單說不

除了網購，在現實生活中，像是逛市集、展覽或是走在路上，都很容易拿到遞上來的名片或傳單，加上這種傳統宣傳方式比較沒效率，沒法進入大數據，其實只要用手機直接追蹤便行了。

節日送禮都會製造大量即棄包裝，可改用鐵盒裝禮物方便循環再用。（影片截圖）

四.飯店拖鞋及備品

外出旅遊住酒店都不用酒店的備品，只要自備牙刷、矽膠棉花捧，用吃完的果醬罐分裝的椰子油，還有超好用的矽膠分裝瓶，除了酒店提供的梳洗用品外，拖鞋也是容易被人忽略的東西，自備拖鞋比較衛生及環保。

五.過節如何環保送禮

每次過節都很容易造成非常多的不必要浪費，像是禮物盒裏的每一個小點心，都是獨立包裝，四周再塞一些裝飾跟一些設計小巧思，然後外盒也要弄的非常浮誇或非常精緻，大家可能覺得包裝越精緻心意越夠，但不是要大家為了環保不要送禮，只是可以做出更環保且永續的選擇。

聖誕節就快到來，可在包裝禮物上花點心思來節省包裝。(karishea@unsplash)

如果大量送禮的話，可以盡量選擇包裝減量的品牌，例如用鐵盒裝，每個小點心都用很輕薄的烘焙紙盛裝，然後用瓦通紙做分隔。如小量的話，建議自備容器去盛裝。

【本文已獲「找蔬食Traveggo」授權刊登。】