聖誕老人減肥　苦練鋼條身材派聖誕禮物　Audi新廣告被讚有創意

聖誕節又是聖誕老人出動的時候，但是無須派發禮物時，聖誕老人也只是一名穿着紅衫紅褲的胖漢，當他見到其他擁有鋼條身材的帥哥，激發其減肥決心，誓要給自己一個最佳聖誕禮物，殊不知當他成功時，聖誕老婆婆及精靈們則送上另一份神秘禮物。

聖誕老人朝早起身在雪地練跑決心減肥。（影片截圖）

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YouTube頻道「廣告裁判」不時上載奇趣廣告，近日配上中文字幕，介紹汽車製造商奧迪（Audi）的廣告，「偽紀錄片」片長近4分鐘，濃縮記錄聖誕老人一年來減肥發奮經過，當他靜悄悄進入其他人寓所派發禮物時表現嘴饞，偷食對方的曲奇餅，其間隔窗望到一對男女從紅色奧迪名車下車，男子身材苗條，但從鏡子倒影中，聖誕老人見到自己有一個大肚腩，暗生慚愧。

該年派發禮物後乘坐鹿車回家，聖誕老人左思右想決心減肥，朝早起床在雪地練跑，夥同精靈練拳、進行仰臥起坐（sit up），而且戒食喜歡的曲奇餅，甚至修剪白髮白鬚。

經過一年努力，全球再次迎接聖誕節時，聖誕老人成功由胖漢變成擁有鋼條身材的帥哥，當場獲得精靈們的拍手讚賞，正當他想乘坐鹿車派發禮物時，精靈及妻子率先送給他一份聖誕禮物－一輛紅色奧迪名車，只見穿上紅衫紅褲的聖誕老人今次駕駛紅色奧迪名車，開心向其他人派發禮物。

觀眾大讚廣告「有創意」，但笑稱聖誕老人即使減肥後，仍與肥胖的肯德基爺爺（KFC）有幾分相似，錯重點地稱「突然想食炸雞呢」。

本文已獲YouTube頻道「廣告裁判」授權。