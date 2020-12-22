婆婆唔夠衫褲被鋪生凍瘡　嘆今年特別難過　銀杏館贈禦寒衣物應急

【好人好事/冬天/寒冷/老人】近日本港氣溫驟降，寒冷天氣或會增添節日氣氛，不過對基層長者的生活則可能是挑戰。定期免費派飯予弱勢社群的社企「銀杏館」於facebook專頁分享令人心酸的故事，指1名年屆79歲的婆婆近日僅穿單薄衣服到店內領飯及禦寒衣物，向職員表示在家凍到失眠及生凍瘡，更慨嘆「今年特別難過」。不少網民看到婆婆的經歷都感到不忍，紛紛留言表示願意捐出衣物，助有需要的弱勢社群應急。

79歲的畢婆婆穿著單薄衣物到銀杏館領飯及禦寒衣物，大嘆凍到失眠，令不少網民大嘆心酸。（銀杏館fb圖片）

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銀杏館fb專頁日前分享了79歲畢婆婆的故事，指畢婆婆到店取飯及衣物時，向職員展示了單薄的衣着，當時她的秋褸內只有1件破舊的夏天T恤，以及一條薄褲。職員形容婆婆當天瑟縮着進店，因不希望讓別人認為她貪心多取，故堅持向職員展示其衣着，又表示在家冷得「騰騰震」，整晚走來走去也感覺不到暖和，連雙腳也生了凍瘡，紅腫加上疼痛，根本不能入睡。

銀杏館為有需要的弱勢社群提供禦寒衣物及棉被等物資應急。（銀杏館fb圖片）

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畢婆婆取飯後，還在銀杏館取了棉被、厚褸、兩對襪、一條頸巾和一條厚褲。她不停對職員表示：「我唔係貪心想攞咁多，我真係好凍，唔知點解今年特別難過……」後來她又要求職員為她拍下照片，稱要「多謝送呢件衫畀我嘅人」。

銀杏館帖文道出無奈現實，指香港是個富裕之都，惟不少長者晚年卻窮得只剩下一個手推背囊，而包包內總找不到他們實質的生活所需。不少網民看過畢婆婆的故事都大嘆心酸，紛紛留言表示願意捐出冬天衣物或棉被提供協助。

銀杏館表示，如市民有清潔的冬天衣物或棉被，可送往暫時改作寒衣轉贈中心的油麻地店，職員會幫忙分發到其他分店轉贈有需要人士。（銀杏館fb圖片）

銀杏館亦表示，如市民有9成新的清潔冬天衣物或棉被，可送往暫時改作寒衣轉贈中心的油麻地店，職員會幫忙分發到其他分店轉贈有需要人士，而社工、社福機構及需要禦寒衣物的人士都可以前往該店領取禦寒物品。