六旬婦喪夫患癌生活拮据　鄰居邀約同到銀杏館領飯：見下太陽都好

疫情下基層人士生活雪上加霜，情緒自不然也受到影響。一直為有需要人士派發免費飯盒的社企銀杏館日前facebook發文，分享一名六旬婆婆的故事，指婆婆去年喪夫，今年初更確診癌症，令她精神委靡不願外出，幸好一名八旬鄰居留意到她的情況，主動邀請她前往領飯。

社企銀杏館日前發文，分享一名六旬婆婆由鄰居帶同結伴取飯的故事，再揭疫情下基層之苦。（銀杏館fb圖片）

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銀杏館於facebook專頁發文，指原以為疫情放緩後領取免費飯盒的人數會隨之減少，沒料事實卻是相反。帖文分享62歲婆婆「阿寬」的故事，指她膝下無兒，向來與丈夫過着「清淡但快樂」的生活。好景不常，去年8月阿寬的丈夫失業，兩口子依靠積蓄過活，其後丈夫更突然離世，令她大受打擊。

至今年初，阿寬更不幸確診患上癌症，手術後精神萎靡，種種打擊令她情緒低落，常獨留在家不願外出，但卻因身體狀況而未能自煮。阿寬的八旬鄰居留意到這情況，婆婆主動邀請阿寬結伴到銀杏館油塘店領飯，猶如是她的天使。

帖文指，阿寬到餐廳取飯時，提及過去一年的經歷不禁悲從中來，直言：「我呢年好痛苦，唔知幾時會完，如果唔係去到山窮水盡，我唔會嚟拎飯盒，我無想過會去到咁慘，我仲係接受唔到……」而結伴同行的鄰居婆婆則指，留意到阿寬「好唔開心唔肯行出門口」，故想到邀請她一同取飯，「拎飯盒可以有飯食，仲可以逼下佢行出嚟見下人，見下太陽都好」。

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專頁其後於留言交代，稱現時已有社工跟進阿寬的情況，她的個案正正反映一般基層「餐搵餐食餐餐清」的情況，又指當她在幾次危機關口最需要援助時，卻因疫情肆虐，「差不多所有社福機構包括社署都關了門」，形容這情況是「大家都因為疫情而關了門，亦關了傷心人或求助者的心門」。

銀杏館亦於帖文慨嘆，免費飯盒讓餐廳與很多唏噓的人和事結緣，指新冠肺炎疫情是「前所未有的經歷」，突然造就了不少情緒病患者及更多弱勢社群，如新的露宿者、無錢開飯的市民等，面對這情況盡是無奈與無力，「『一天的難處，一天當就是了』，再多的擔憂，凡人怎能擔？」。

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