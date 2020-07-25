疫情下食肆關門　婆婆走3小時到銀杏館取免費飯　一句話觸動網民

新冠肺炎疫情迎來第三波爆發，政府實施晚市禁堂食規定，不只令食肆收入大減，亦有可能令有需要人士少了一餐溫飽。向基層市民派免費飯盒的銀杏館，日前在facebook專頁分享一則心酸故事，指一名80歲獨居婆婆有長期病患，所住的唐樓跟銀杏館只是一街之隔，卻需要花3小時前來，近日疫情下來取飯時的一句說話觸動無數網民。

一名80歲獨居婆婆患有長期病患，需要花3小時前來銀杏館取飯。（銀杏館fb圖片）

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銀杏館在fb帖文表示，80歲的洪婆婆住在唐樓的三樓板間房，沒有電梯，患有長期病患的她，只能硬着頭皮一步一步地由3樓行落地下，再走到鄰街的銀杏館，但這段路程單程已需要3小時，形容這是不可思議的路程。

洪婆婆每次都差不多是最後一個來到，「記得等埋我」，不過她還是拒絕任何轉介轉址，因現址是她與離世丈夫相依50多年的唯一回憶，因而不願離開，她亦婉拒了申請社褔機上門送飯服務。

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洪婆婆近日在疫情下仍每天來取飯，她離開時一臉感激地說「好彩你哋仲有派飯，好彩仲有人記得我哋」，又指「道道都關咗我門，好彩呢度仲肯開門」。

帖文引起網上熱議，不少網民聽到婆婆的故事都感心酸，紛紛感謝社企在疫情下仍堅持派飯，又呼籲義工們都要注意安全。

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