極嘔心！台頑童家樂福小便　尿泡14包即食麵　私訊店家稱玩過頭

想「開玩笑」所以對住超市貨架小便？其他顧客可不想笑。日前台灣討論區Dcard有網民轉發3條影片，有學生在家樂福超市內吸煙兼小便，而且還在貨架位置「噴射」尿液，兩男和幫他們拍片的女生還繼續嘻笑。事件激起網民怒火，肉搜出學生的IG，更向店家舉報事件。因為事情鬧大，兩男疑向家樂福fb專頁道歉，承認「今次玩過頭了」，家樂福確認收到道歉私訊，表示有14包即食麵遭受污損，已正式提告，警方將從毀損罪嫌偵辦。

兩名台灣男生到家樂福當眾小便，激起網民怒火。（Dcard影片截圖）

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台灣女網民在討論區Dcard貼上3條IG的限時動態影片，顯示兩名身穿白色連帽衛衣的男生，分別朝家樂福的貨架小便，其中一人張大雙腿，向零食貨架之間小便，「尿花四濺」後在地上留下一大灘尿液，另一人就朝即食麵的貨架小便，影片疑由同行的女生拍攝，3人拍片過程不停嘻笑，更在影片抽煙，又在影片內自爆拍攝地點，是家樂福高雄鼎山店。樓主大鬧3人缺德，「辛苦家樂福員工了」。

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帖文激起了網民怒火，「我以為只有狗才這樣」，更有自稱是家樂福員工的網民痛斥尿騷味很難處理，那些商品全要報銷了，「這兩隻猴子怎麼自己跑出來，動物園還不趕快抓回去」。

網民勁嬲：

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網民隨即發起肉搜，很快發現3名頑童的IG，甚至在介紹中放上了自己的微信帳號，發現有人只有17歲，他們只是學生。3人發現身份曝光也隨即封鎖社交平台帳號。有網民私訊他們，換來一段粗口連發的錄音。

不少熱心網民向家樂福的fb專頁舉報事件，店方昨晚稱賣場人員正進行調查，同時在6時許向警方報案，保留法律追究權利，但考慮到兩名男生只是學生，如果他們願意親自到賣場誠心道歉，相關的損失賠償可以之後再釐清，但若遲遲不道歉，店方不排除提告。

今日凌晨（22日），有男網民在Dcard匿名帖文，上載兩張截圖，顯示疑似兩名男生已用fb訊息向家樂福鼎山店道歉，除向店方道歉後，也希望向幫助善後的清潔人員致歉，「真的玩過頭了」、「以後我不會隨地大小便」，兩個道歉訊息的內容相類似。帖文隨即引來網民炮轟，認為若是誠心道歉，應親自到店，而不是毫無誠意打幾行字。

網民斥道歉無誠意：

家樂福今日（22日）誠實收到道歉私訊，指店內14包即食麵受污損，而且認為道歉不是只用文字，今日中午正式提告，警方已受理案件。

台灣警方指，兩男在賣場上隨意便溺，店方點算確認有14包即食麵報銷，無法上架，他們已從閉路電視畫面掌握兩男身份，已要求到場交代，案件會依《刑法》毀損罪、社會秩序維護法偵辦，毀損罪最高可處3年以下有期徒刑、拘役或3萬台幣（約8200港元）以下罰金，社維法規定於公共場所為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗者，可處6000台幣（約1600港元）以下罰鍰。

（綜合）

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