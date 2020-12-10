台租霸突消失單位慘變廢墟　超強屋主自己翻新　前後對比震驚網民

台灣一名男房東在臉書抱怨，他將房子租給一對夫妻20年，不料最近連續4個月未收到房租，好奇前往租屋處查看，怎料內部早已人去樓空，只剩下滿屋子垃圾，讓他相當傻眼，只好自己動手整理，將房子恢復原貌。許多網友看完對比照，紛紛直呼實在太扯，掀起熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」感慨「為什麼別人都能遇到好房客，再來看看自己家的房客」。照片中可見，屋子內凌亂不堪，不僅牆面斑駁泛黃，角落及床上還有各式廢棄物，乍看就像是一間鬼屋。

原PO無奈地說，房子是2樓公寓，實質25坪，無停車位，月租金20年來都是1萬元。起初房子內部並不是如此，牆面顏色是出租後才產生，當年他看夫妻倆帶著一個可愛的孩子，性格相當開朗，便將房屋出租。如今20年過去了，他連續4個月未收到房租，打電話也連繫不上夫婦倆，因此好奇前往關心，不料竟發現屋子人去樓空，內部狀況惡劣，忍不住詢問附近鄰里，「結果雜貨店阿嬤說，有好幾個月沒看到人了」，讓他感嘆「唉……有困難可以說，不要就這樣跑嘛」。

原PO表示，他從來沒有催過房租，加上房客已經升格當阿公、阿嬤，已經久租20年，所以直到欠繳4個月才主動聯繫。不過，現在聯繫不上，只能自己動手整理房子，立刻煥然一新，「小弟本身就是做設計，目前房子已全室拆除重新整理」。

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許多人看完都留言，「是怎麼住才能把好好一間房子弄成這樣」、「一萬一層公寓，算便宜耶」、「他們是真的消失了嗎…要不要屋內找找」、「根本就是命案現場」、「以為失火過，扯」、「燒香真的不好…牆壁天花板就是肺部縮影」、「夭壽，這佛壇不知道有沒有退火就這樣走人了」、「這是逃難去了嗎？」

其中，還有不少網友被重新整修後的屋況所驚艷，紛紛留言大讚「現任房客退租的話拜託聯繫我」、「借問這是高壓清洗，還是吸塵器哪牌」、「太強了，你都自己來？這如果請人整理30萬跑不掉吧」、「天阿，整理前後是同一間嗎」、「跌破眼鏡，煥然一新」、「從好窄變豪宅XD」。

對此，原PO也回應，房子是自己的，也沒有房貸，目前不打算向跑路夫妻索賠，「大家都會遇到困難，所以不會去追討4個月租金及任何垃圾清潔費用」。

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