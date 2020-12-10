遲2分鐘被拒登機　內地大媽稱「我錶無遲」大鬧機場：奶都氣沒了

乘飛機或火車時，錯過指定時間會被拒登機或登車是常識吧！內地瘋傳短片，顯示一名自稱「趕着回家餵奶」的哺乳媽媽，疑因遲到2分鐘到達櫃檯辦理手續而被拒登機，一怒之下於機場大吵大鬧，不但無理表示「我沒遲！我的錶沒差」，又大出悲情牌，責怪職員不近人情「太作孽」、「你把我的奶都氣沒了」。最終航空公司只能報警處理，哺乳媽一度激動躺於地上，至警員到場才逐漸平復情緒，並按職員建議轉乘另一航班。

一名內地女子因錯過登機時間被拒乘搭，即時在閘口大吵大鬧，最終職員只好報警，片段事後於內地網絡瘋傳。（微博影片截圖）

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哺乳媽在機場大鬧的短片於內地網絡瘋傳，事發上周五（4日）早上6時許，片中女子原訂於杭州蕭山國際機場乘搭早上6點50分，從杭州飛往秦皇島的航班，最遲登機時間為6時30分，但女子至6時32分才抵達閘口，由於閘口已準時關上，職員拒絕女子登機。

得知錯過航班的女子大感不滿，情緒激動向職員破口大罵，辯稱自己是哺乳媽媽，要趕回家餵奶，又指自己沒遲到，反而是職員提早關閉閘口，要求安排她登機：「你們把我的奶都氣沒了你知道嗎？你不是吃媽媽奶長大的，你沒有孩子嗎？你們太作孽了知道嗎？我等着給孩子餵奶呢！我是餵奶的哺乳期母親，你們航空公司就這麼不近人情嗎？你說差一分鐘，我的錶沒差啊！」

▼▼▼女子大鬧機場過程逐格睇！▼▼▼

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當時在場的航空公司王姓經理稱，閘口關閉前已看到女子完成安檢，但對方一直沒登機，職員已發出2、3次廣播提醒，惟她最終仍是遲到。女子後來更多次拍枱及指向職員大罵，更大叫要求旁邊圍觀拍片的人將片段推到熱門：「我要全國最大的點擊量！快！我就想上熱門！」負責安撫她的職員見狀也大感無奈，只好多次解釋飛機上有百多名乘客，不可能因為女子1人耽誤其他旅客的行程，同時承諾為她安排後續航班。

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然而女子沒有理會，更一度情緒激動，躺於閘口揚言要阻礙下一航班登機，職員無奈只好報警。警員到場後女子自行起身，又指責職員提早關閉閘口令她趕不上，航空公司為了息事寧人，安排職員帶女子查看閉路電視，證實是她遲到，女子的情緒才逐漸平復。職員之後帶女子到補票櫃檯，安排她乘搭另一班需要轉機的航班前往秦皇島。

台灣有網民拍到，一名婦女在路軌上擺腳架自拍，幾乎被後面來的火車撞倒。（YouTube頻道「螞蟻」圖片）

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