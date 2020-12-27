Pokemon精靈變身　比喻女生化妝前後唔同樣　網民：有啲化咗仲衰

你的樣子如何，你的人生也如何？現實中除了整容可改寫面容，化妝實力的高低，亦可改寫人的命運。近日有日本網民就以Pokemon比喻女生的妝容，更以小精靈的進化路線去化形容女生妝前妝後的模樣，列出４大種類令人會心微笑。貼文引來大量網民發揮創意，紛紛創作出各式各樣的「Pokemon女生」妝容，當中有角色更是素顏比變身（化妝）更漂亮！

有網民以Pokemon比喻代化妝女生可分為4大類型。（Pokemon官網圖片）

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日本網民在twitter以「女生的化妝情況」發表推文，列出4大類別，分別是「鯉魚王類」、「比卡超類」、「奇異種子類」和「伊貝類」，認為該4種小精靈在進化前和進化後的模樣代表了不同種類的女生妝容，當中有女生「化唔化妝」都漂亮，但亦有些姓化妝前就像「奇異種子」一樣挺可愛，但妝後卻突變成「奇異花」一樣嚇人，意即「唔化好過化」。

女子の化粧における主な分類



コイキング→ギャラドス型

もはや原型がわからなくなっているタイプ



ピカチュウ→ライチュウ型

素材を生かしつつ確実に強化されているタイプ



フシギダネ→フシギバナ型

化粧前の顔の方が可愛いタイプ



イーブイ型

素材がいいので何しても可愛いタイプ — れい (@amurosiz) December 21, 2020

推文貼出短短數天已引來十多萬網民讚好，很多人都表示深感認同，認為「從沒想過以Pokemon比喻女生會這麼貼切呢」，推文更引出網民創意，盡用Pokemon的角色創作出更多類型化妝女生，十分爆笑。

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