內地女坐地鐵羽絨「爆炸」絨毛四圍飛　羽絨原來暗藏4大安全隱患

冬天不少人都會穿上羽絨，但溫暖之餘原來要留神！日前微博瘋傳一段羽絨「爆炸」影片，一名女生進入地鐵車廂快步坐下時，羽絨一角突然爆開，絨毛一噴而出，旁邊男生嚇到彈開。女生原本還想撿絨毛，但列車開動時絨毛飄滿車廂，令她異常尷尬，網民笑言她穿了「真爆款羽絨服」。事實上，羽絨爆炸並不罕見，內媒亦歸納了4大注意事項，籲穿羽絨時注意安全。

上海地鐵一名女生的羽絨爆開，嚇到旁邊的男生馬上坐開。（微博影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

事件發生於本月16日，上海一名女生穿着粉紅色長身羽絨服入地鐵，急步一坐下時，羽絨下方一角「爆炸」，噴出許多絨毛。鄰座的男生被噴到一身毛，如果他此時幫女生撿毛，可能是一段奇妙愛情故事的開端，但這名男生馬上彈開，不停撿又不停撥自己身上的絨毛，最後女生尷尬得低頭吃東西，影片在網上爆紅，網民笑言男生是「月老牽的鋼筋都能掰斷」。

拍片者接受內媒訪問稱，當時她在地鐵上看手機，聽到對面「嘭」一聲，還以為是地鐵有故障，殊不知抬頭見到對於女生的羽絨服下方「炸開來」，剛好炸到坐在她身旁的男生，炸到他滿頭滿臉都是毛。

她說女生可能想撿起爆出來的絨毛再塞回去，但塞了一會發現塞不回去，她就不撿了，「而且她也尷尬嘛，那個男生就覺得位子上全都是毛，他就坐遠了」。之後列車開動，地鐵裏的風將那些絨毛全部吹起，「大約3節車廂全部都是這個絨，然後大家全都跑掉了」。

網民點睇：

雖然網民都關注現場的尷尬氣氛，但也有人分析指，羽絨會爆炸是由於裏面有空氣，估計是女生坐下時太快太急又太用力，令羽絨服裏面的空氣被迅速大力擠壓，因此發生「爆炸」，「就像洗衣機洗羽絨服，羽絨服局部會有更多的氣體在裏面且非常膨脹」。

內地傳媒也指，羽賊服突然膨脹，產生的空氣又沒法及時排出，加上乾燥的尼龍布會和羽絨產生靜電，裏面的氣就可能會「爆炸」，而羽絨爆炸也非首次出現。2018年，瀋陽有人用洗衣機洗羽絨時「爆炸」，整部洗衣機損毀，兩個玻璃窗被炸碎。同年浙江一名婆婆穿着羽絨在廚房收拾物品時，羽絨突然爆出巨響，當場炸開幾個洞。

+ 3 + 3 + 3

對於羽賊爆炸的問題，內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部分情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

+ 32 + 32 + 32

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

即睇你嗰區會幾凍！呢啲區只有5、6度…▼▼▼

12月31日除夕氣溫預測：

+ 21 + 21 + 21

1月1日元旦氣溫預測，比除夕更凍：

+ 21 + 21 + 21

12月24日平安夜氣溫預測：

+ 21 + 21 + 21

12月25日聖誕節氣溫預測：