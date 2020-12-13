素媛│強姦犯趙斗淳出獄　身穿名牌羽絨李敏鎬曾代言　品牌求打格

【素媛／趙斗淳／EIDER／羽絨】韓國強姦女童案犯人趙斗淳於昨日（12月12日）刑滿出獄，並返回妻子住所，惹來大批市民到場抗議。趙斗淳步出監獄後一舉一動成為全國焦點，其身穿的羽絨外套亦在新聞中頻頻亮相，該服飾品牌「EIDER」是韓國名牌，曾請來＇李敏鎬朴寶劍等當紅韓星代言，該公司急忙發聲明，指對趙斗淳身穿公司的羽絨現身「深感遺憾和惶惑」，更希望媒體能幫忙「打格」，遮蓋羽絨上的商標。

韓國性侵犯趙斗淳12月12日刑滿出獄，身穿「EIDER」羽絨服步出監獄，並在警員護送下返回妻子住所（YTN新聞截圖）

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趙斗淳在2008年酒後強姦1名8歲女童，導致其大小腸流出，終生需用人工肛門與尿袋，惡行引起全國震怒；他最後被判入獄12年，外界一直質疑刑罰過輕，直至他出獄當天，大批市民包圍「專車」抗議，有人向他投擲雞蛋，叫他「去死」，網民亦批評他態度傲慢。

趙斗淳出獄的照片在網上不斷流傳，而其身上的羽絨大縷亦十分顯眼，原來是戶外服飾品牌「EIDER」的產品，該公司在韓國的知名度非常高，曾請李敏鎬、朴寶劍等當紅明星代言。由於擔心品牌形象受損，公司在趙斗淳出獄後不久即發表聲明，表示「今天早上，引起國民公憤的兒童性犯罪者趙斗淳穿着EIDER的羽絨服出獄了，一直與國民密切溝通的本公司對此深表遺憾和惶惑」。

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聲明又向記者們提出請求，希望他們發布新聞時，能夠裁去衣服上的公司商標或直接「打格」，「在這種情況下還要麻煩你們，實在非常抱歉」。聲明一出，有網民認為公司「反應快」，一早避免了公關危機，笑言「品牌到底有什麼罪呢？」、「公司的人看到新聞畫面，心裏一定晴天霹靂」。

EIDER是韓國知名戶外服裝品牌，曾聘用李敏鎬、朴寶劍、允兒等紅星任代言人，該公司今次反應迅速，成功避免了一場公關危機。

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2013年電影《許願》（內地譯《素媛》、台譯：《希望：為愛重生》），正改編自這宗案件，當年趙斗淳誘拐一名女童到教會廁所施暴，導致女童大小腸流出體外，肛門及性器官喪失80%功能，被判定永久殘疾，終生依賴人造肛門及尿袋；但法庭最後以趙斗淳酒後難自控為由，輕判監禁12年，引起爭議。

趙斗淳今年12月出獄，將返回京畿道安山市生活，與被害者一家只距離5分鐘車程。（電影《許願》劇照）