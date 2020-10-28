實測證自熱火鍋可爆炸！男子遭滾水濺眼損視力　留意5大安全守則

【自熱火鍋 / 懶人火鍋 / 爆炸 / 危險】天氣轉涼，又是打邊爐的最佳時間！近年內地興起自熱火鍋（或稱懶人火鍋），讓人隨時隨地也可享受熱辣辣的食物，不過安全問題卻引來關注。過往曾有人食自熱火鍋時，因加熱不當而遭滾水濺傷眼睛，導致視力受損。內地有消防部門決定進行實驗，測試自熱火鍋的潛在危險，更提出5大安全守則，呼籲民眾享受美食時也不要「搵命博」。

近年興起自熱食物，內地有消防部門進行實驗，測試自熱鍋的潛在危險。（資料圖片）

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江蘇消防部門日前上載影片，測試自熱食品的安全程度，片中消防員模仿常見的不當加熱情況，如將散熱孔堵塞，讓蒸氣無法及時排走，以及讓破損的發熱包直接接觸水等。

實測結果顯示，如自熱鍋散熱位置被堵住，膠蓋於短時間內便會受壓彈開並噴出蒸氣，或會同時令熱水濺出。至於將發熱粉末直接加進水樽時，粉末很快便與水產生化學反應，最後更因氣體膨脹，令水樽飛彈至遠處並發出巨響，效果猶如小型爆炸。

自熱火鍋實驗逐格睇▼▼▼

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有份示範實驗的消防員指出，自熱食物具一定危險性，因加熱包內包含焙燒矽藻土、鐵粉、鋁粉、焦炭粉、活性炭、鹽、生石灰、碳酸鈉等物質，遇水後20秒就能升溫至超過攝氏90度，過程中亦會產生大量氣體，操作不當很有可能引發爆炸，呼籲民眾享受美食時也要注意安全。

自熱食物操作不當很有可能引發爆炸，有份進行實驗的消防員呼籲民眾，享受美食時也要注意安全。（搜狐圖片）

過往因自熱食物加熱不當而引發的意外亦屢見不鮮，2019年9月，上海一名男子進食自熱火鍋時，因擔心水溫不夠熱，在盒蓋上額外再加1個蓋，令蒸氣未能及時釋放導致爆炸，濺出的熱湯使其右眼受傷。醫生事後指，男子的右眼視力在傷癒後仍無法完全恢復。

鑑於與自熱食物相關的意外愈見增加，江蘇消防局提出5大安全守則，提醒民眾注意：

福建師範大學化學與材料學院教師黃靜提醒大家用保溫杯時要注意的事項：

【生活百科#粉塵爆炸測試】▼▼▼