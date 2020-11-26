雞排妹居所整潔如酒店將高嘉瑜比下去　竟是斷捨離高手收納靠8招

台灣民進黨立委高嘉瑜早前曬出兩張租屋處照片，衣物雜亂的程度，嚇壞一堆人。雞排妹鄭家純11月23日也上載出整齊有如酒店的房間照片，並提供維持房間整齊的8大心法供參考。網友笑回「你是噹高嘉瑜嗎？」

「雞排妹」鄭家純整理家居 VS 台灣立委高嘉瑜混亂家居（按圖了解）：

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雞排妹鄭家純昨在Facebook上載出東京租屋處的照片，對照立委高嘉瑜堪比資源回收場的房間照，整齊有如飯店的程度令人驚訝。雞排妹直言「身為一個輕鬆斷捨離、家中長年維持得像飯店房間的人，想給各位房間亂的人一個建議，不要找一個愛整理愛乾淨的人當另一半，不會有互補的奇蹟，只會兩人一起崩潰。」並分享「阿純維持整理」8大心法如下：

1. 從哪裏拿的就放回去那裏。就算是小小的指甲剪、美工刀、名片。

2. 桌面只放每周會摸到3次以上的東西。真的很多東西，可以買桌上型抽屜。

3. 規劃每個抽屜放甚麼，不要亂塞。東西好找，不會再買到重複的。

4. 廚房或冰箱超過3個月沒碰過的調味料或冷凍食材就是清掉，覺得浪費請罵自己當初為甚麼買，下次別再犯。

5. 地面上除了傢俱家電、盆栽、垃圾桶、吸塵器充電座、寵物餵食用品、擺飾等必要放置物，其餘就是收納或斷捨離。地板沒有雜物，家裏看起來才舒爽。

6. 懶得折衣服，就努力一點生出更衣室，空間大到全部都用掛的，如果沒有能力供應衣服數量的空間，那要檢討一下開源節流，鞋子部份一樣邏輯，多到家裏沒有鞋櫃放，到底甚麼問題？把預算拿去買身外之物，卻不努力提升生活品質是？

7. 我自己的習慣是化妝品、佔空間的家庭號沐浴用品快用完再買，消耗性生活用品、清潔用品等等不要囤半年份以上，說不定出新商品又動心，那麼多品項，家裏有倉庫也不夠放。

8. 除非有特殊需求，例如小孩跟寵物很會吐，不然床組不要買到2組以上，棉被毯子也很佔空間，購買前請三思，大件物品只擁有需要的。

每人習慣不同，鄭家純真心建議，要「誠實面對自己，如果雜物堆積能給你安全感，不喜歡東西被別人碰等等，若想結婚，請直接放飛自我，找一個懂你，不會想改變你的另一半，不要委屈自己多年後再爆炸」。

帖文一出，網友紛紛對「阿純維持整齊心法」大表認同，「珍貴意見，值得收藏」，有人好奇問「你是噹高嘉瑜嗎？」、「這篇是高嘉瑜委員看的嗎？」、「此文很有針對性，會讓某女神不高興」，雞排妹也留言回應「我比較想送她枕頭保潔墊」。

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