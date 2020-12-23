泰小象過路被撞倒昏迷　 救護CPR十分鐘奇蹟救回：第1次救返條命

生命無分貴賤，即使是救回小象也是功德無量。上周六（19日）泰國尖竹汶府（Chanthaburi）發生一宗交通意外，因現場環境昏暗，電單車不慎撞倒一頭正橫過馬路的小象，這頭剛滿月的小象隨即倒臥路中，雙眼瞪大，狀態像瀕臨死亡，電單車司機亦受傷被拋至6米外。小象倒地痛苦哀嚎，附近的森林救援隊趕至施救，一名救護員立即替奄奄一息的小象做CPR（心肺復甦術），約10分鐘奇蹟發生，小象漸漸甦醒，救護形容看到牠動起來感動得哭了：「牠是我26年來首次成功救回的生命。」

泰國一頭剛滿月的小象，過路時被電單車意外撞倒，小象及司機均受傷倒地。（fb群組「กลุ่มอนุรักษ์ช่วยเหลือสัตว์ป่า」影片截圖）

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綜合外媒報道，意外發生在泰國東部尖竹汶府，上周六（19日）晚53歲電單車司機阿南（Anan Cherdsoongnern）在路上巧遇一野生象群，當時現場環境昏暗，阿南不慎撞倒正在橫過馬路的一個月大小象，他自己也被拋至6米外，受傷倒地。小象倒臥路中，痛苦得不斷哀嚎，碰巧森林救援隊在附近，他們聞訊立即趕至現場施救。

替小象做CPR驚險急救過程▼▼▼

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有26年救護經驗的曼拿（Mana Srivate）雖然從未嘗試替大象急救，但看到小象雙眼瞪大奄奄一息，他把握急救的黃金時間，落力替小象做CPR，雙手不斷用力按壓，「直覺告訴我要救牠，但急救時我聽到小象的母親及其他大象呼喚牠，我也有點擔心。」

曼拿憶述不清楚小象心臟的位置，只能憑以往的急救經驗及網絡影片判斷。約10分鐘後，奇蹟發生了，小象逐漸復甦，及後更可以慢慢站起來，曼拿說：「看到牠可以再次動起來，我哭了」。

小象清醒後，救護人員把牠移至安全地方，小象恢復力氣後可慢慢四處走動，救護團隊替小象做檢查及治療，確保牠無大礙後，再替牠沿路尋找應該在附近徘徊的象媽媽，象媽媽好像等候已久，與小象重逢後非常開心，帶小象重回森林。

（綜合）

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