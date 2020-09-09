小象過馬路遭私家車撞斃　心碎象媽用鼻猛搖屍不願離去

馬來西亞柔佛州（Johor）一隻年幼小象上周二（1日）步過馬路時不幸被一輛私家車撞倒，當場身亡，象媽一直守候在屍體旁邊不願離去，且多次嘗試用象鼻「搖醒」幼象，場面令人動容；象媽後來一度試圖攻擊其他駛經現場的司機，警方遂朝天開槍將牠嚇走。

事發於柔佛州馬崴路（Jalan Mawai）附近，網上片段顯示，一隻幼象倒斃在馬路邊的叢林，象媽守候在旁並多次用鼻猛搖屍體，似乎想「搖醒」幼象，久久不願離去。目擊者稱，當時正準備去摘菜，惟見一隻大象長時間站在路邊，於是帶著疑惑走近一看，始知大象旁躺了一具小象屍體。

象媽後來不斷在馬路邊徘徊，期間曾突然掉頭緊追一輛駛經的汽車；警方持獵槍抵達現場後朝天開槍，象媽終被槍聲嚇跑，走回樹林中。

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估計遭撞斃的幼象年約1至2歲，而肇事私家車車頭雖嚴重損毀，但司機並無大礙；警方強調，由於母象對駛經的車輛產生敵意，甚至試圖攻擊在場民眾，因此才發射獵槍將牠趕走。

不少網民對象媽的遭遇感到心碎，「太慘不忍睹了，眼睜睜看著親人去世」、「感覺牠是在向人求助，警方做法很無情」、「司機一定要注意行車速度，尤其是在經常有動物出沒的地帶」；另有人留言稱，當局不斷興建道路和房屋，令許多動物失去棲息地，因而導致發生類似的悲劇。