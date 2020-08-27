感人時刻！大象媽媽相隔12年與女兒重逢即認得　仲同孫女溫馨互動

大象的記憶力驚人，無論分隔多久都能認得親人。日前，德國哈雷的動物園迎來一個感人時刻，大象媽媽Pori相隔12年再和女兒及孫女重逢，未料牠們很快認出對方，更隔住鐵欄用鼻子問好，更令人驚訝的是，Pori快很就和兩隻從未見面的孫女親起來，只有1歲的孫女Elani更走到婆婆肚子下想喝奶，畫面令飼養員動容。大象群屬母系社會，當地的動物園正為大象計劃搬遷，希望同一族群住在一起，Pori三代同堂，園方認為是大象飼養業的重要一步。

Pori和女兒Tana很快相認，更伸出象鼻問好。（「Zoo Halle」fb圖片）

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不少學者認為大象之間無論分開多久，都可以一下子認得對方。非洲象Pori現時39歲，1981年在津巴布韋出生，1983年至1997年被帶到德國馬德堡（Magdeburg）動物園，之後被帶到柏林的動物園進行繁殖，2001年誕下第一個女兒Tana，兩母女其後分隔多年。

Pori在柏林的動物園生活了23年後，於上周四（20日）移居到哈雷市的Bergzoo動物園，和現時19女兒Tana重聚，更和4歲孫女Tamika和1歲孫女Elani共聚一堂。母女間相隔12年再見面，Tana發現到媽媽Pori搬來後，隔着鐵欄已經開始用象鼻打招呼，兩象溫柔地將象鼻疊在一起。這次重逢別具意義，飼養員指Pori和孫女們的互動令人動容。

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Bergzoo動物園是德國唯一一個動物園，讓同母系大象三代同堂。當天8時，Tana和她的女兒走出象屋外，牠們和Pori見面不久，就開始用大象特有的聲音交流，發出像雷聲隆隆的聲音。

Pori和Tana一起在園內繞圈，又站在一塊，往對方身上撥沙子，Pori慢慢靠近兩個孫女示好，年紀較小的Elani率先親近婆婆，走到Pori的肚子下，甚至嘗試吸婆婆的乳頭想喝奶。園方指Pori小心翼翼地抬起牠的前腿，是大象媽媽典型的餵奶姿勢，讓小象可以貼近乳頭。Tana見狀也沒有多緊張，很快就放鬆下來讓女兒和婆婆互動，她很平靜的獨自玩扔沙子。

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細孫女Elani主動親近婆婆，還貼近婆婆乳頭想喝奶。（「Zoo Halle」fb圖片）

在大自然中，大象是母系社會動物，家人間一起生活，由一頭雌象作領袖，女兒會和媽媽待在一起，而雄性的大象成年後就會離開族群。動物園負責人Dennis Müller sicher形容，讓Pori住在哈雷是現代大象飼養業的重要一步，將來應該依據大象在自然界的法則，讓大象維持其家庭結構生活，歐洲其他動物園可以仿效，他們相信Pori會成為領袖。

讓大象重聚也殊不簡單，園方僱用了一家專業的運輸公司，經獸醫、兩個動物園的飼養員觀察後，才進行運送Pori的工作，更特別改造容器保障牠；Pori抵達後被觀察了3天，再讓Pori和家人在戶外空間互動。為了讓牠們適應一起生活，動物園將大象園區暫時關閉，讓Pori和家人共同生活在同一房間，遊客不能進入園區，但可以從室外看望大象。

歐洲瀕危物種計劃（EEP）會在歐洲動物園中的大象族群作監測，由不同動物園專家組成委員會，確定大象的族群組成，並將牠們送到相應地點。Pori是德國動物園大象遷徙工程的一部分，今年共有8個項目，動物園之間互相協調，目標讓同一族系的大象可以在同一園區生活。

（綜合）