員工爆台灣酒店潛規則　「午夜後不收單身女性」 1原因有房扮無房

天下潛規模無奇不有，為什麼單身女性午夜後不能入住酒店？台灣曾有女網民在討論區發文，指當地酒店有一條潛規則，「12點過後不收單身女性」，尤其是12點是只有媽媽帶小孩入住的情況，更加不能收，理由是「可能會自殺」，質疑是性別歧視。然而，這條潛規其實一直討論不斷，上月仍有台女在討論區詢問獨自到酒店開房休息的問題，許多人都提醒她酒店對女性獨自入住很敏感。

台女指酒店有不明文規定，午夜後不接收單身女性，有房都說爆滿。（示意圖／Getty Images）

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上月一名女網民在PTT詢問關於獨自到酒店開房休息的問題，她解釋另一半有些事，故她要到外縣市找朋友洽談事情，因電腦出現問題，想找酒店休息，但又怕場面尷尬，「內心的小劇場大概就是，櫃檯小姐會不會以為我要叫牛郎什麼的」。

隨即有網民指「你需要擔心的是怕你自殺」，因為早年有不少類似的新聞，酒店或旅館對於單身女生單人入住很敏感，「飯店潛規則之午夜後真的不收留一個女生」、「男生比較不會 女生我朋友被拒絕過」。

女生獨自出門，原來午夜才到酒店會碰上潛規則。（示意圖／Getty Images）

事實上這問題經常引來熱議，有在酒店工作的台女早年在Dcard討論區分享經驗，指有晚當夜更，目睹主管將一名拖住高級行李箱的女生打發走，理由是已經客滿。當時該女生樣子很尷尬，解釋自己來台灣出差，坐了早一班機想到酒店睡覺休息，無奈主管還是將她打發走。

台女看着熒幕紀錄，平日夜晚基本上不會客滿，便問主管為何不讓女生入住。主管坦言：「12點過後不收單身女性。」台女問單身女性是不是指未婚的，主管稱「一個女生就不行，尤其只有媽媽帶小孩」，因為「她可能會自殺」。

台女明白若果出意外會影響酒店聲譽，但卻不懂為何要假定單身女性就有可能自殺，男生就不會，遂向主管追問。

台女與主管對話：

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台女沒有再爭辯，因為酒店枱面上的安全因素，其實只是一種性別歧視。相反，她目睹過幾次疑為未成年性交易的客人，不曾被拒絕入住，「看着犯罪行為就在自己面前發生，默不吭聲」。甚至乎酒店也會收吸毒的客人，質疑不讓單身女性12點後入住，背後有太深的成見。

網民點睇：

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（綜合）

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