兒子擅開雪櫃亂挖整層雪糕報廢　店家憂播毒　怪獸母拒賠一句反嗆

犯了錯竟然還可以理直氣狀地罵人，實在太誇張了！台灣雪糕品店「正當冰」在facebook專頁發文，指近日有男童在店內擅自打開雪櫃並挖雪糕吃，嚇壞職員和食客們。雪糕店曾解釋因為衛生原因，部分食品需要銷毀，希望父母可以買下受影響的食品，但媽媽卻反嗆「你們的冰櫃上面沒有寫不可以打開，我們去吃自助餐都是自己挖的啊！」為由拒絕，更開出最多只賠一半的條件。雪糕店方面拒絕，媽媽一氣之下就帶走丈夫與孩子。 雪糕店在帖文中提到並非要公審該對父母及小朋友，所以不會公開閉路電視畫面，發文只為自保以免被惡意中傷，堅持自己沒有做錯事，類似事件在過去7年都沒有發生過，並指之後會加上提示標語。

台灣雪糕店「正當冰」指有客人的孩子擅自打開雪櫃亂挖，事後需要將受影響的食品銷毀及工具消毒。（facebook專頁「正當冰」圖片）

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台灣雪糕店「正當冰」於上周日（20日）於facebook專頁發文表示，當日下午4時半接到店面的職員求救，「剛剛忙到一半時突然看到有小朋友把我們的冰櫃打開，手上握着米脆餅，自己挖了百香果冰放進去，還大聲跟媽媽囔囔着說他要吃這個，沒有消毒，冰櫃門半邊全開，嚇壞所有現場的人」。當時孩子的爸爸曾表示，會買下孩子拿出來的食品，只多付1球百香果雪糕及1個雪糕筒的錢就想了事。

「正當冰」的老闆在10分鐘內回到店面，跟媽媽表示發生的事可能會有衛生問題，例如孩子打開雪櫃時既沒有戴口罩也沒有消毒，而且現在又有疫情。老闆確認後指當時只有一桶百香果味雪糕沒有封上保鮮膜，處理比較簡單，所以希望他們可以買走表層的雪糕，不然他只能報銷。

台灣雪糕店「正當冰」指有客人的孩子擅自打開雪櫃亂挖，事後需要將受影響的食品銷毀及工具消毒。（facebook專頁「正當冰」圖片）

最初爸爸表示可以理解，但媽媽卻不滿意。老闆問弟弟拿餅乾時有沒有摸到其他東西，弟弟緊張地說只摸到自己手上的那一個，老闆就安撫他說那就沒有關係了。

不過媽媽反而咄咄逼人，說雪糕買走了他們都吃不了，老闆只能繼續解釋，說雪糕不可能高溫殺菌，「真的沒辦法」。於是媽媽反嗆：「你們的冰櫃上面又沒有寫不可以打開，我們都去吃自助餐那都是自己挖的啊！所以小朋友才會自己打開冰櫃啊」認為店方沒有寫明雪櫃不能打開都有責任，提出他們最多只賠一半。老闆拒絕，說可以將表層的包起來，算6球雪糕，沒可能只讓步負責一半，雙方爭持不下，媽媽就走向門口，說自己不會賠錢，大聲說：「走！我們走！」與老公及兒子離開店舖。

事件中的媽媽表示平時兒子吃自助餐，所以才會自己打開雪櫃，而且店方沒有寫明雪櫃不可以開，最多只賠一半。（《絕世高手之大俠盧小魚》截圖）

老闆事後點算損失，指報銷的食品包括約30至40球雪糕及10多個雪糕筒，同時需要將涉事的工具清洗消毒，向在場食客解釋他們的衛生處理方法，並安撫受驚的員工。老闆認為弟弟誤將雪櫃當成自助吧不全是店家的錯，老闆相信肉眼也應該判斷到，「畢竟我們已開業七年還是第一次遇到誤會的人」，孩子看起來就讀5、6年級左右，店員亦一直忙過不停不斷出餐，一時看露眼也沒辦法。

老闆指自己態度一直良好，只想解決事情就作罷，一開始只希望對方買走部分雪糕，其他潛在被污染的都決定自己承受，「卻還是落我被吼被甩態的下場」。他又說將過程寫出來是希望自保，明確保護自己的離場，因為這是人人都可以匿名負評及造謠的時代；老闆強調並非公審這家人，希望網民不用起底，他亦不會公開閉路電視畫面。之後他亦會在雪櫃上加上標語，避免類似事件重演。

網民們直言，孩子家庭的家教明顯有問題，特別是媽媽有最壞的身教，爸爸亦不合理地保持沉默，「令孩子認為一切都理想當然」。另外亦有人表示，即使寫了標語，都會有推搪說看不到的客人，因為台灣奧客愈來愈多，服務業的商家只能自認倒霉。

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