申昌源越獄奇招震驚全韓　成神偷劫富濟貧再被捕　悲慘童年曝光

「如果小學時有老師肯摸摸我的頭，告訴我說『你是個好孩子』，或許我就不會走到現在這一步。」被譽為韓國史上最明星級的大盜申昌源（신창원 音譯），曾在獄中撰寫自傳《907天的告白》，對教育制度作出控訢。有關言論隨即引發韓國社會關注，申昌源由寂寂無名的越獄犯，化身神偷的事跡亦再度受熱議。

申昌源被譽為韓國史上最明星級的大盜。（資料圖片）

以講解懸案聞名的Youtuber「小烏」，曾分享申昌源越獄成神偷的事蹟。1999年7月16日，時年32歲、身穿花襯衫的申昌源逃獄2年後，在自家公寓被捕。此前他已偷遍多名富商財產高達9億多韓元（約633萬港元）。由於他頻頻將偷來的錢財，捐出部分給福利機構，因而有不少人認同他劫富濟貧的行徑，並為其求情、希望可以減刑。

另一邊廂，民眾關注申昌源這兩年來到底是如何逃過警方的追捕，而其鎮定自若的表情下又隱藏着甚麼故事？申昌源後來在獄中撰寫的自傳《907天的告白》，正好回應這方面的疑問。

越獄奇招震驚全國

1967年，申昌源在韓國全羅北道出生，家境貧窮、加上母親早逝，讓其只能終日被酗酒父親打罵，童年幾乎毫無美好回憶。上學後，他也遭受老師與同學的輕視。每當學校叫學生捐款時，申昌源只能悶不吭聲，老師因此非常討厭他，不只對其體罰，甚至會出言侮辱稱：「沒錢還來上學，快滾出去！」。

申昌源的童年幾乎毫無美好回憶。。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

申昌源自小養成到處惹事生非、偷東西等壞習慣。中學輟學後，才15歲的他便多次因盜竊罪進出少年看守所，每次均被囚禁數月至1年時間不等。然而，他並沒有因此改過自新，反而愈加變本加厲。

隨後申昌源在1989年夥同4人搶劫文具店，其間店主被殺，即便他僅為共犯，也遭判無期徒刑。最初他於漢城（現名：首爾）監獄內服刑，後來又被轉移到釜山矯導所。他在釜山監獄學會人生中第一個技能「木工」後，開始萌生越獄的大膽想法。

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「現代洪吉童」盡享齊人之福

結果在1997年1月20日晚上，申昌源從通風口中爬出，接着跑向圍牆，翻過重重高牆逃出監獄，隨後在一户農家中偷來衣服與單車，騎至釜山市區後，再轉乘的士逃往漢城，成功結束長達8年的監獄生涯。

由於獄方在事發1小時多後方獲悉此事，因而引發民眾的抨擊，質疑監獄管理過於鬆懈。申昌源自此重操偷竊故業，短時間內偷遍韓國多地富户，總計其盜得9億8000多萬韓元，數字驚人。

另外，申昌源經常將偷來的錢捐出部分給教堂、孤兒院和老人院，還會到福利機構跟小朋友玩，或是探望老人，不少人暱稱其為「現代洪吉童」（朝鮮燕山君在位期間，以劫富濟童聞名的盜賊），甚至一次又一次幫助他逃過警方的追捕。

獄方事發遭民眾質疑管理過於鬆懈。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

申昌源越獄後短短10多天內，便交上女友；隨後兩年內更迅速換了5名女友，甚至有部分是同一時期交往。最離奇的是，這些女生全部都知道申昌源的逃犯身份，但仍然沒因此背棄他。據指她們大多家境普通，在漢城餐廳、咖啡店內任侍應，而申昌源每次跟其約會時都非常大方，試過一次性地豪花200萬韓元（約1.4夢港元），大方手筆受到女方青睞。

即便警方動員約90多萬警力，甚至加入軍隊，以及提高懸紅，也無法將其繩之於法。直至1999年7月16日，這名現代洪吉童方被意外逮捕。全羅南道順川市的一名維修工在維修公寓的天然氣管道時，猛然發現屋主竟是鼎鼎大名的通緝犯申昌源，於是偷偷報警。

像「我」這樣的罪犯

名噪一時的申昌源就此被捕，但他在鏡頭前的表情竟未有一絲狼狽，更在數十名警員的團團包圍下顯得一臉事不關己。如此畫面讓整個韓國社會為之哄動，甚至着迷到將申昌源當日穿的花襯衫買到斷貨。

申昌源事隔多年再被捕，表情未有一絲狼狽。（資料圖片）

法庭後來將申昌源重判22年6個月的有期徒刑。不少人認為判決過重，質疑當局在報復申昌源之前令前者顏面盡失，提出應就其越獄後的善舉斟情減刑，但韓國法院最終未有因此法外開恩。

申昌源入獄後沒有再逃獄，反而開始苦讀考上法律系，更撰寫自傳反省過往，自言：「為了抓捕我，甚至動用了軍隊，花了那麼多的錢，像我這樣的人，其實是有可能不會變成這樣的，小學的時候如果能有一個老師願意摸摸我的頭，跟我說我是一個好孩子，我也許就不會走到今天這一步。」。

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申昌源也寫到不希望再有類似自己經歷的人出現，說「為了不要再有像我這樣的犯罪者，請給這個社會上的、家庭中的問題少年們多一點愛。」如此積極的他，卻於2011年8月18日在獄中自殺未遂。據當局指，這可能與唯一來去探望的父親去世有關，也可能是長久的監禁生涯終讓其絕望起來。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】