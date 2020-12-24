聖誕前相約男網友見面　港女嘆遇毒L狂數4宗罪：抵你一世溝唔到女

每逢12月至2月都是出「pool」好季節，不少人都會趁着節日擴闊社交圈子，有女網民日前在討論區分享跟網友約會的經歷，全文粗口夾雜力數對方的可怕行為，除了遲大到、兩人未能好好溝通等，他在街上碰到YouTuber的反應及用餐時一個惡心舉動，都令樓主不禁大喊「抵你一世溝唔到女」。

有女網民在連登討論區大呻日前跟男網友相約見面的經歷。（《奶酪陷阱》劇照）

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該女網民在連登討論區，以「［警世］今日約咗個男網友，仆佢個X嬲X到我！」為題發文，大呻日前跟男網友相約見面的經歷▼▼▼

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樓主其後補充指，一開始發現「唔對路」，已經想中途腰斬約會，但還是硬住頭皮，「好彩6時禁堂食，先有得拿拿聲早啲食完走」，到結賬時她堅持AA制。她又說跟對方在網上世界認識，平時聊天非常正常，「我先接受唔到咁大個反差」。

有網民質疑是否「潮文」，又指遇見YouTuber的情況太誇張，有人則表示極似「肥毒宅」的行為，笑稱可能平時都由朋友回覆訊息，所以不懂跟女生溝通。但不少人都為男網友平反，直言「男友陪你買衫都會係呢個反應」、「撞到自己鐘意或識嘅人就算幾嬲都會變面」。

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