嫌餐點貴拒收　外賣員趕時間掏荷包貼錢　客人食完謊報漏單要退款

叫外賣都要想方設法佔小便宜，是將自己的小智慧用錯地方！台灣一名餐廳業者在facebook投訴，一個顧客透過Uber Eats叫外賣，金額已明碼實價列出來，但外賣員送去時，客人竟然嫌貴拒收。外賣員急住送下一單，情急下自掏腰包給客人100台幣（約27港元）資助對方，「客人就勉強的收下了」。殊不知這個客人吃完後，竟然向客服謊報外賣漏了5樣餐點，要求退款195元台幣（約53港元），氣得他大罵「人格真的只有值這幾百塊嗎？」

外賣員因為趕時間，給了客人100台幣希望他收下外賣。（示意圖／資料圖片）

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樓主在fb群組「爆怨公社」發文，說「沒看過臉皮這麼厚的人」，他日前接到一名客人透過Uber Eats訂餐，對方用信用卡付款，金額已顯示得很清楚，但外賣員去到時，客人竟說「怎麼這麼一點東西就要700多元（約193港元）」，表明拒收。

外賣員於是送餐回店內確認，肯定餐式無誤再配送，該客人再拒收，原因是覺得價錢太貴。樓主稱「外送員心腸好又趕着要繼續配送下一張單，於是自掏腰包塞了100塊現金給這位客人」，表明是幫他出部份費用，否則信用卡單退款會很麻煩，對方才勉強收下。

誇張的事接踵而來，這名「西客」吃完外賣後，竟然向外賣平台客服謊報外賣漏了5樣餐點，要求退款195台幣。樓主稱這張單他們已經再三確認，甚至用閉路電視確認過沒有遺漏，「真的做生意這麼久沒看過臉皮這麼不要臉的人」，收了外賣員現金，還要申請退款佔便宜，考慮提告欺詐罪。

網民看完後大罵該客人無恥，可惜有不少從事餐廳外賣的人透露，這種手法並不罕見，「我自己就遇過2次回報遺漏餐點，最好笑的是客服根本不會核對就直接退錢」，到頭來店家只能默默接受。許多網民支持樓主提告，避免貪心「奧客」模仿效應。

網民點睇：

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不過也有網民質疑，如果客人拒收，外賣員應向客服回報以免之後出現麻煩事，根本不應該給對方現金，開了一個壞例子。樓主其後更新帖文，稱已聯絡外賣平台的客服，惟對方表示無法提供資料，所以他決定先去警局備案。

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