盤點外賣騎呢爆笑經歷　送錯餐其實好閒　有人要求急送呢樣嘢

新冠肺炎疫情下人人怕出街，熱愛「食好西」的港人都轉投外賣懷抱，方便之餘又相對安全。近日外賣平台百花齊放，送貨服務已不限於食物，造就不少有趣經歷，有網民就盤點叫外賣遇到的騎呢爆笑事，原來漏單已屬小兒科，有時客人或外賣員的要求及舉動或會令人「黑人問號」，甚至驚嘆：「世上原來有這種操作？」

疫情下不少人以外賣代替堂食，有網民盤點叫外賣或送外賣遇過的奇人異事。示意圖。（Brett Jordan / Unsplash圖片）

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網民盤點外賣騎呢事▼▼▼

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不少網民都認為各行各業也有難唸的經，指外賣行業受疫情帶動，加上屬服務業，故奇人奇事特別多，直言「外賣仔唔易做」，佩服一眾從業員。亦有人笑稱外賣行業將來發展至其他貨品種類範疇，相信類似的奇人異事將會更常出現，溫馨提示一眾外賣員要「小心睇路」。

同場加映：發現外賣員係前男友，故事神展開▼▼▼

【愛情心理#外賣員係前男友】一名台女半夜用外送App叫宵夜時，竟看到一個超熟悉的名字，正猶豫外賣員是否前男友，令她非常忐忑，「如果是他，我一定要拿了趕快甩門」。詎料緣份擋也擋不住，她一開門就見到前男友站在面前，兩人尷尬對望30秒，最後男方一個舉動，網民紛紛認為台女「賺到了！」（01製圖）

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