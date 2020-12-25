將軍澳大媽玩樹枝「單槓」　懸掛2分鐘拉筋　居民鬧爆無公德心

【行山 / 大自然 / 將軍澳】聖誕長假開始，不少人都會外出郊遊舒展筋骨，但切忌做出破壞大自然的行為！有網民日前上載一張照片，只見相中女士把山邊伸出來的樹枝，當成單槓做運動拉筋，樓主也忍不住怒罵：「條樹枝係冇拉筋嘅功能，請你尊重下大自然好嗎？」

日前彩明苑後山山腰位置，一名年約40多歲、穿着運動服裝的女士，雙手抓住從山邊大樹伸出來的樹枝，然後雙腳離地，明顯正在伸展身體。（受訪者提供圖片）

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網民麥小姐本周日（20日）下午3時許，途徑彩明苑後山山腰位置時，驚見一名年約40多歲、穿着運動服裝的女士，雙手抓住從山邊大樹伸出來的樹枝，然後雙腳離地，明顯正在伸展身體。

麥小姐向《香港01》透露指，女士借旁邊的欄杆爬上去，並把自己懸掛在樹枝上至少2分鐘，一直沒有下來的意欲，由於當日天氣乾燥，樹枝不算粗壯，因此很擔心能否撐到她的重量，「感覺容易折斷」、「見到樹枝食力地擺動」。她指自己平時經常路過此處，但還是頭一次見到人做出這等行為。

麥小姐在facebook群組「將軍澳主場」上載相關照片，又列舉其餘2個欠缺公德心的情況，包括有人在附近餵鴿，令行人路充斥大量雀屎，又有人將鹹魚在路邊吊曬等。

網民看完照片都批評毫無公德心，「呢位姐姐以為自己好苗條？」，又指此行為根本在破壞大自然。

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做得行山友，尊重大自然是基本事，可惜常常有部份行山人士破壞環境，例如過去曾經有人爬上歷史悠久的岩石和古樹，甚至到水庫暢泳▼▼▼

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