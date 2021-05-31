脫單心理測驗｜7條問題睇穿有無人暗戀你　這性格最受小鮮肉歡迎

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想知2021年有否機會脫單，不妨來玩個簡單心理測驗，根據題目回答，測出你的內在個性，以及身邊有否暗戀你的人。

身邊可能有人在默默暗戀你？（電影《喜劇之王》劇照）

👇👇👇按圖測試身邊有否暗戀你的人（點擊第一張圖開始測試）👇👇👇

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同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況

👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇

1.把杯耳放在手指之間

2.輕握杯耳，尾指靠下

3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體

4.手掌握杯耳另一側

5.只用手指握住杯耳

6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端

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同場加映：心理測驗│一圖測你內心脆弱面

👇👇👇請憑直覺選出圖中第一眼看到的東西，然後往下看解讀。👇👇👇

請憑直覺選出圖中第一眼看到的東西。（網上圖片）

A.女童

B.蝴蝶

C.士多啤梨

D.骷髏頭

E.樹木

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