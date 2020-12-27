巴士「佛系乘客」唔撳鐘怨飛站　車長1個貼心舉動　背後細思心酸

巴士不同港鐵，未必「站站等」，乘客下車時需先按鐘提示，惟經常有人沒按鐘，錯過車站後就責備車長沒有停車。有網民日前在分享乘搭巴士奇遇，指目擊有巴士車長疑因怕麻煩被投訴，而在每次到站前都大聲問有沒有要下車，無奈慨嘆許多人都習慣不按鐘，笑言是否「用念力話畀司機知我要落車」，引起網民共鳴。

有網民表示早前乘搭巴士時，看到車長每次停站前都大聲問有沒有下車，估計對方深怕被習慣不按鐘的乘客投訴。（資料圖片）

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該名網民在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發帖，表示早前在屯門乘搭巴士時，車長或因擔心又有不按鐘的下車乘客，於是「大聲每個站問有冇人落車」，未料最後的確有人「唔叫唔撳鐘」，聽到車長提醒才乖乖按鐘。

樓主續指，自己每次乘巴士都是按鐘下車，怒斥「日日都係我撳鐘，你班人係咪隻手癈了，我等你撳，你等我撳，大家鬥唔撳」，並大讚該名巴士車長完美應付了一眾「佛系乘客」，「我心裏偷偷笑了，用念力話畀司機知我要落車」。他又估計車長可能曾被乘搭投訴沒有停車，無謂再生事端才有此舉動，表明下次再遇到對方的話，要訪問一下車長。

不少網民分享自身經歷，批評自己不按鐘又投訴車長的乘客無理取鬧。示意圖，非當事人。（資料圖片）

帖文一出即引來網民共鳴，車長化身「身肉廣播」，恐怕長期下去聲帶耗損，網民紛紛留言抱不平「啲人而家真係撳鐘同撳𨋢一樣，好似撳咗會有肺炎咁」、「啲人就快落車就埋站都唔撳鐘，到我撳就一大班人落車」、「成日見啲人企定喺門口，手揸落車鐘條柱都唔撳㗎」，並對巴士車長深表同情，「司機唔停又驚你嬲」、「飛站唔怪得人」。

有網民分享自身經歷，稱曾目擊巴士車長已刻意在到站前慢駛，見沒有人按鐘才駛走，惟過站1秒後才有乘客按鐘，更即場大聲打電話投訴，車長亦只能無奈表示：「你哋過咗站先撳鐘，點停畀你哋？」。不過，有其他巴士車長就認為不應「寵壞」乘客，「如果唔係有特別需要，預備埋站減速都唔撳鐘就扭軚落下一個站」。

根據《公共巴士服務規例》，巴士車長須在每個顯示所有巴士均應在該處停車的巴士站停車，而在沒有顯示所有巴士均應停車的巴士站，如乘客提出要求，車長須在巴士站停車以放下乘客；如巴士尚未滿載，當有擬成為乘客的人示意時，須在該巴士站停車以接載該人。換言之，除了必需停車的巴士站，要在其他車站下車的乘客需提出要求（撳鐘），而需要登車的乘客亦要示意（例如揮手）。

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