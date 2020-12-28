台女大生圖書館內遭自瀆男噴精　校方接投訴竟回嗆：只是惡作劇

無身體接觸就不算性侵？台灣新北市致理大學1名女大生日前在學校圖書館小睡，詎料1名同校男生竟在她旁邊自瀆，並將精液射到她身上。女生事後報案稱遭性侵，並向學校性平會申請調查，但校方竟認為事件只是同學的「惡作劇」，甚至性平會上的女老師都叫女生「當作從未發生過，慢慢遺忘它」！ 致理大學校長陳珠龍其後發出公開信，指外界與學生都事件有誤解，指事發後校方即陪同女學生報案，也立刻將男學生找到，同時啟動性平會調查程序，並按程序在24小時內通報教育部。

台灣女生在圖書館遭陌生男噴精，事後極不滿校方處理手法。示意圖。（GettyImages）

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《爆料公社》網站報道女生的遭遇，指事件發生在上月24日，在台灣致理科大讀書的女在學校圖書館睡覺，詎料竟遭到「陌生人打手槍射在我身上」，事後她馬上報警及向學校性平會要求展開調查。

警方調查後鎖定嫌疑犯為同校男學生，並在事發當天就已找該名男生，而同時也有閉路電視拍攝到他被發現後的逃跑畫面。由於「證據齊全」，女事主表明希望校方對加害者施以「退學」處分。

詎料校方竟跟女生指出，這「基本上是不可能的」，除非女生有被性侵。負責調查此事的女老師更認為「只是同學的惡作劇」、「調皮搗蛋」，並只願意「對他進行性別平等教育和記過處分，並要求他下次不再惡作劇」。

女生表示，面對性侵風波，校方只表示已在圖書館內加裝閉路電視，更指「希望能達到正面意義，讓你受的苦沒有白受」。而性平會的女老師更對女生說，「如果真的遇到了（加害人），就當不認識走過去就好，讓這件事情『當作從未發生過，慢慢遺忘它』」。

女生對校方的處理手法極為憤慨，並且完全不能理解，她指出「法律上公然猥褻跟性騷擾，為什麼到了學校口中就只是『同學不懂事惡作劇』？」，更怒問：「難道一定要身體上受到傷害了，或是因此有人死了，才能被重視？！」

事件曝光後外批質疑致理大學校方性平會的處理手法不當，該校校長陳珠龍其後向全校師生發公開信，表示外界與學生都對事作有誤解，指事發後校方第一時間就陪女學生報案，也立刻將男學生找到，校方亦有同時啟動性平會調查程序，並按程序在24小時內通報教育部。

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25歲女子往見工，負責面見她的是年約40歲的男士，過程被目不轉睛地望着，令她感覺奇怪和尷尬，而去到尾段，男HR突然問及私人事：

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沒料到，女子當晚就收到男HR的WhatsApp私人訊息：

由於HR一定有齊她的地址電話等個人資料，樓主希望能以和平方式趕走他，因而決使出終極一招：