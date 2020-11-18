男友爸兩闖睡房撲上身企圖性侵　台女發文求救：該不該跟男友說？

遇到性侵千萬不要啞忍！有台女昨日於討論區發文，指自己於男友家睡覺時，男友爸爸竟不止一次突然闖進睡房，撲在她身上圖謀不軌，更要求她不要告訴男友，令她既害怕又苦惱，只好網上求救：「其實我很害怕，但是我不知道怎麼做，也不知道該不該跟男友說……」帖文一出即引來網民關注，紛紛建議她即時搬走，並要避開一切與男友爸獨處的機會。

一名台女昨發文指男友爸爸曾兩度企圖對她作出不軌行為，惟她害怕影響男友與爸爸的關係，亦擔心最終會分手，不知應該告訴男友事發經過。（資料圖片，非當事人）

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該名台女昨日於Dcard討論區以「男友爸試圖想對我圖謀不軌」為題發文，指自己一直住在男友的家，之前男友上班，她正在對方家中睡覺時，突然感覺有人「試圖往我身上趴」，睜開眼竟發現是男友的爸爸！當時她只能用手肘撐着對方的肩膀示意他離開，「他起身說『喔喔喔不好意思』，他以為我是他兒子」。

台女自白全文▼▼▼

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事後她不以為意，一度相信對方「可能真的看錯」，也將事件告訴男友。近日她與男友爸聊天時，對方亦主動提起事件，向她道歉並再次解釋「他看錯」。不過當晚男友爸竟再次趁兒子上班，台女在房間睡覺時闖進去，「這次舉動非常明顯想對我幹嘛，我一直說叔叔去睡覺了，男友爸才離開，還說叫我不要說」。

台女直言事發時她表現理智冷靜，但其實非常害怕，「男友爸一離開我馬上鎖門在房間發抖」。她同時感到非常苦惱，不知應否將事件告訴男友，「男友脾氣很火爆，我知道如果我說了，他跟他爸爸之間一定會有心結，我也想過如果我說了，家人是永遠的，最壞的打算就是分手」。

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帖文一出即引起網民關注，不少人紛紛建議台女應即時跟男友坦白一切，「真的出事就來不及了，兩次都沒得逞，第3次他還會放過妳嗎」、「拜託跟男友說，不然錄影存證也好，等到發生就來不及了」、「這都不講，然後不逃離危險，你還想等什麼時候？真的出事情再跑嗎？拜託多保護自己一點」。

亦有人狠批台女幾乎被性侵，仍只考慮會否分手或影響男友與父親的關係是非常愚蠢，「最壞的狀況不是他們家庭破裂，不是你們分手，是你被強姦」、「妳要想清楚，如果事情發生了是不可逆的，看妳能接受單身還是失身」、「等你真的出事，就會覺得自己當初在那邊怕破壞他們家人關係、怕他們產生矛盾是很蠢的想法」、「你居然是先想到別人的家庭和睦，沒想到自己的家人嗎？男友可以再換，但妳的人生只有這一輩子！多為妳自己想想，這並不自私」。

女生請好好保護自己！曾有台女在討論區上控訴自己的渣男男友，說他曾有幾次「無套塞進來動個一兩下」，結果月經遲了數天沒有來，擔心可能有孕，但身上沒多餘錢買驗孕棒，希望男友可以幫忙。不料男友堅持自己沒有錢，更說她「發瘋」、「態度那麼差」，令她覺得十分糟糕▼▼▼

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渣男嫌棄老婆生仔後身材走樣 合理化出軌言論引眾怒▼▼▼