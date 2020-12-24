台灣家樂福鼓吹戀童？朱古力廣告藏性暗示　與鄰居哥哥玩戀愛育成

台灣家樂福繼下架具有爭議的福灣朱古力後，又因為官方社交平台一則宣傳朱古力貼文，再次引起網友批評。貼文中家樂福大玩蘿莉控梗，以戀愛養成的圖文風格，搭配一張小女孩想吃朱古力的情境照，以及三張男子回應圖，包含「好啊！葛格（哥哥）買給你一起吃」台詞，寫下「＃戀愛養成」、「＃愛情顧問」等文字，引起家長網友批評「噁心」、「傻眼」。

圖片中小女孩看著鏡頭，上面寫上「戀愛進行事」，仿造戀愛養成遊戲的圖片風格，寫下設計對白「大葛格（哥哥）～窩（我）想要吃朱古力～」，搭配身穿橙色外套的年輕男子，模仿國外知名歌手Drake的「Yes／No」迷因，寫下三種反應台詞「請馬麻（媽媽）買給你吃（我不想進警局）」、「買給你帶回家拿給大家吃」，希望透過網友互動，提供最佳的回答，藉此宣傳朱古力產品，但其中一張圖片，卻引起父母族群觀感不佳。

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貼文中有一個選項，是男子在圖中擺出瞇眼舔舌頭的表情，搭配台詞「好啊！葛格（哥哥）買給你一起吃」的回答，疑似充滿戀童癖的暗示，引起留言熱議「這暗示女童對陌生男子有愛慕之心」、「戀愛遊戲格式和這種風格搭起來就是性暗示…」、「真的蠻噁心的」，有網友討論圖片不應該用小女孩，換個年齡層的麻豆，改用情侶情境比較好，引起網路熱議後，家樂福已經將貼文刪除，目前討論尚未向外擴散。

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