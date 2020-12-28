台網驚現男子橫躺車頭蓋「跳樓照」　真相極噁心　網民：車主節哀

飲酒適量才不會發生酒後失態的情況！近日台灣有網友分享一張照片，只見這名男子倒臥在汽車引擎蓋上，讓人快速聯想到跳樓意外，直到看見地上的污漬才發覺真相，照片在網上曝光，眾人留言直呼「車主節哀」。

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原PO在「Dcard」以「出事啦阿伯」為題發文，並附上照片表示：「滑臉書發現這張圖，第一眼以為我們學校發生跳樓事件，結果是阿伯喝醉直接躺在別人車上，場面超級爆笑，大家還有看過什麼奇葩的喝醉畫面？」

照片中可見，男子躺在汽車引擎蓋上，地上全是嘔吐物，就連車子也遭殃，讓人不免好奇他究竟是喝多少，以及清醒後該怎麼向倒楣的車主交代。

貼文一出，網友留言回應，「那個車主應該笑不出來」、「這種真的很沒品，不會喝就不要喝」、「好噁，我都聞到味道了」、「感覺引擎蓋有凹陷耶」、「阿伯：今天的床感覺特別冰涼」、「如果這是我的車，我一定跟他沒完沒了」、「誇張，這應該可以報警了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】