台車禍現場肇事辣妹背影太亮眼　網民鼻血狂流驚呼：火氣都消了！

台灣馬路如虎口，交通事故更是頻傳，如果遇上行車糾紛，通常雙方都難掩火氣。不過近日卻有一宗事故，因為肇事者的背影實在太亮眼，不但讓人看了無法動怒，還有點動心。

Facebook社團「爆廢1公社」近日一張照片吸引眾網友朝聖，畫面中可看到車禍現場有2名疑為肇事車主的女子，而其中一女穿著「火辣真理褲」，露出屁股蛋，再配上白皙美腿，讓人驚呼「火氣都消了」。原PO還搞笑表示，「和平Peace！什麼都好好說」。

這名穿著「真理褲」的女子，因美腿與屁股蛋，意外引起熱議。（Facebook@爆廢1公社）

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大飽眼福的網友也紛紛表示，「那雙腿超香」、「看到氣都消了」、「女生長腿、直腿的很多，但這種線條才是男人的最愛」、「三寶都是你各位養出來的！」、「好誘人的腿跟小屁屁」、「覺得世界充滿希望」。

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