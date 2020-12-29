泰版結衣仙氣現身！靚樣加甜笑成國民老婆　原來是日本名校畢業生

日本女星新垣結衣被喻「國民老婆」，原來遠在泰國亦有「泰版結衣」，而且同樣被當地粉絲視為「國民老婆」！泰國模特兒May Sitapha（IG：may_sitapha）以白淨靚樣加甜美笑容成功擄獲眾多粉絲，May與日本的關係並不限於與結衣同樣是國民老婆，而是她曾赴日本讀書，而且更是日本名校早稻田大學的畢業生，可見美貌與智慧並重！

May Sitapha被喻為泰版結衣，原因之一是與日本新垣結衣一樣是國民老婆。（IG「may_sitapha」圖片）

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May在IG上有多達21.5萬名粉絲，相當受歡迎。看她的樣子就知道其受歡迎原因，白皙肌膚加上冧死人的甜美笑容，相信已經是很多人心目中的那杯茶。而May的正職是模特兒，身材亦相當標準，獲封「國民老婆」稱號也是實至名歸！

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